　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

空品監測新利器上線　台南打造移動式監測車精準抓空污

▲台南市環保局啟用首部移動式空氣品質監測車，深入工業區與空污熱區即時監測。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市環保局啟用首部移動式空氣品質監測車，深入工業區與空污熱區即時監測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護市民呼吸健康、強化空氣污染精準執法，台南市環保局於114年全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，可即時深入工業區及民眾陳情熱區執行監測，並結合全市已布建的1,400處空氣品質微型感測器，全面建構科技化空品監控網絡，讓污染行為在科技法眼下無所遁形。

環保局指出，移動式空品監測車搭載粒狀污染物（PM）、硫氧化物、氮氧化物、臭氧及氣體氣膠分析儀等多項專業設備，具備高度機動性，可補足固定式監測站無法即時掌握的小區域污染影響。試運轉期間已前往南部科學園區進行監測，並於烏樹林火警事件中首度投入前線應變，提供即時空氣品質資訊供民眾查詢。

▲台南市環保局啟用首部移動式空氣品質監測車，深入工業區與空污熱區即時監測。（記者林東良翻攝，下同）

除移動式監測車外，環保局因應歸仁沙崙地區民眾反映夜間偶有雞、豬糞及腐敗氣味等異味情形，今年新設10台空氣品質微型感測器，並加裝硫化氫（H2S）異味感知器，搭配既有7處風速風向儀，可快速鎖定異常發生時段與影響範圍，大幅提升污染來源研判與稽查效率。

市長黃偉哲表示，過去空污稽查常受限於固定監測點位，難以精準掌握特定污染源，如今透過移動式空品監測車，如同擁有「行動版空品實驗室」，可因應陳情案件或火災等突發事故迅速出擊，提供最即時、最精確的環境數據，守護市民健康。

環保局代理局長許仁澤也指出，科技監控全年無休，業者應落實自主管理與防制設備正常運作；民眾如發現生活周遭有明顯空氣污染或異味情形，可撥打公害陳情專線0800-066666，或透過台南市空品網查詢即時資訊，環保局將持續運用移動式監測車與感測器，打造清新宜居的台南環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

離譜！金門港務處「砸7000萬重蓋」進出口倉庫仍無法容納貨櫃

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年　粉絲全員就位迎2026

打擊電纜竊盜有成　台電台東區處頒發12萬元獎金感謝警方

強化水資源永續管理　台東環保局提醒115年水污申報期限

馬來西亞包機首航台東　156名國際旅客跨年迎新感受音樂魅力

「行動智慧學校」巡迴雲林　助偏鄉孩子與科技潮流接軌

地震影響設備　台東焚化廠完成搶修29日晚恢復運轉

斗六市社區心理衛生中心揭牌　雲林完成韌性心理健康金三角

暖心協助外籍單車客　美和警迅速尋回遺失後背包

曹西平猝逝「陳美鳳心裡一揪不敢點開」　憶秀場風華：他魅力十足

北京出手！晶片新產線去美化　設備「至少50％須用國產」

8旬婦悶殺照護50年癱瘓兒「先送你走」　二審翻供不認殺人

外送專法恐動到疊單！Uber Eats調查：近6成消費者將減少使用

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

【聖誕土地公】兒子起床見聖誕禮物興奮喊：土地公送的吧！

地方熱門新聞

台南雙警命案家屬怒喊：林信吾應判死刑

金門總預算超編　議會斥縣府

長榮中學140週年校慶感恩餐會席開140桌迎海內外校友

「有錯就認、有過就改」　安泰醫院總院長發表聲明

金門旅客服務中心 議會現勘：外型像工廠

嘉義布袋警力推「護童勤務」

金門港務處7千萬重蓋倉庫仍無法納貨櫃

台南柳營科技工廠火警員工啟動自衛消防即時應變火勢迅速撲滅

南投首家混凝土廠打造綠色未來

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

嘉義警助智能遲緩老翁尋親

鈴木愛理、ALL(H)OURS抵台南備戰跨年粉絲全員就位迎2026

4億打造國際佛教樞紐　全球佛教聯合會館啟用

更多熱門

相關新聞

T110多旋翼無人機加入台南消防提升山區河道救援效率

T110多旋翼無人機加入台南消防提升山區河道救援效率

為提升台南市災害現場應變效率與科技救災能力，順傑生物科技股份有限公司近日捐贈一台「新樂飛 T110 多旋翼無人機」予台南市政府消防局，消防局表示，該無人機已通過資安認證，符合民航局 Ib 類考照規範，具備穩定、耐重及操作彈性高等特性，可支援吊掛及投擲任務，成為第一線救災的新利器。

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

16輛新消防車正式上線！台南全面汰舊換新救災能量再升級

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

「扶龍王」現身台南！王世堅送勳章力挺陳亭妃

台南身障電腦班結訓18位學員拚當新世代辦公室達人

台南身障電腦班結訓18位學員拚當新世代辦公室達人

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

台南老師把「怎麼吃」教成孩子一輩子的能力

關鍵字：

空品監測利器台南移動式監測車精準空污

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

昔兄弟鬧翻！曹西平三哥首發聲「情分與關心始終都在」　

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面