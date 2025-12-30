空品監測新利器上線　台南打造移動式監測車精準抓空污

▲台南市環保局啟用首部移動式空氣品質監測車，深入工業區與空污熱區即時監測。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護市民呼吸健康、強化空氣污染精準執法，台南市環保局於114年全新打造首部「移動式空氣品質監測車」，可即時深入工業區及民眾陳情熱區執行監測，並結合全市已布建的1,400處空氣品質微型感測器，全面建構科技化空品監控網絡，讓污染行為在科技法眼下無所遁形。

環保局指出，移動式空品監測車搭載粒狀污染物（PM）、硫氧化物、氮氧化物、臭氧及氣體氣膠分析儀等多項專業設備，具備高度機動性，可補足固定式監測站無法即時掌握的小區域污染影響。試運轉期間已前往南部科學園區進行監測，並於烏樹林火警事件中首度投入前線應變，提供即時空氣品質資訊供民眾查詢。

除移動式監測車外，環保局因應歸仁沙崙地區民眾反映夜間偶有雞、豬糞及腐敗氣味等異味情形，今年新設10台空氣品質微型感測器，並加裝硫化氫（H2S）異味感知器，搭配既有7處風速風向儀，可快速鎖定異常發生時段與影響範圍，大幅提升污染來源研判與稽查效率。

市長黃偉哲表示，過去空污稽查常受限於固定監測點位，難以精準掌握特定污染源，如今透過移動式空品監測車，如同擁有「行動版空品實驗室」，可因應陳情案件或火災等突發事故迅速出擊，提供最即時、最精確的環境數據，守護市民健康。

環保局代理局長許仁澤也指出，科技監控全年無休，業者應落實自主管理與防制設備正常運作；民眾如發現生活周遭有明顯空氣污染或異味情形，可撥打公害陳情專線0800-066666，或透過台南市空品網查詢即時資訊，環保局將持續運用移動式監測車與感測器，打造清新宜居的台南環境。