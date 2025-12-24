　
    • 　
>
地方 地方焦點

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

▲太空紅藜返鄉落地台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太空紅藜返鄉落地台東。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

歷經七個月太空旅程的紅藜種子順利返抵地球並回到故鄉台東，今年4月於達仁鄉土坂vusam文化實驗小學播種，結合實驗教育課程進行栽培，並於9月成功收成約20克第一代太空紅藜。台東縣政府於24日舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，宣告太空紅藜正式在台東落地生根，展現文化、科學與產業跨域整合的具體成果。

縣長饒慶鈴表示，太空紅藜在台東成功培育，不僅象徵文化傳承與科學教育的並行實踐，也為縣府後續跨局處推動農業研究、產業應用與永續發展奠定基礎，是太空科學教育在原鄉扎根的重要里程碑。

教育處指出，台灣選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，於民國109年底與其他7國共14種作物種子一同送往國際太空站，停留約7個月後返回地球，進行後續研究與教育應用。

其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地後由國家太空中心交付部落及土坂vusam文化實驗小學師生，並於今年4月正式播種。校方將太空紅藜納入「智慧農業與科學探究」主題課程，帶領學生每日量測植株高度、拍攝生長影像並撰寫觀察紀錄，透過數據蒐集與長期觀察，探究太空環境對作物生長可能造成的影響。歷經近半年細心照護，9月順利完成收成。這不僅是一項農作成果，更是一段從土地出發、走向太空、再回到校園與部落的完整學習歷程。

記者會中，國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊及太空紅藜種子予台東縣政府，由縣長饒慶鈴代表受贈。饒慶鈴表示，「紅藜從部落出發飛向宇宙，如今帶著旅程的力量回到原鄉生根」，未來將成為縣府跨領域政策推動的重要起點。

縣府指出，農業處將持續輔導農戶申請生產與加工設備，導入智慧農機以減輕人力負擔、穩定加工品質，並結合轄區農會推動食農教育與農遊體驗，朝向紅藜在地產業三級化發展；財經處則將研議太空紅藜與地方產業、文創商品及永續品牌的整合策略，形塑「紅藜上太空、太空回台東」的核心敘事，深化其文化與產業價值。

饒慶鈴進一步指出，太空紅藜亦是台東教育發展的重要象徵。教育處已同步啟動後續太空教育推動方向，今年暑假由台東女中與台東高中組成代表隊，參加「2025台灣盃火箭競賽」，以融合在地文化與科學原理的作品「MaBengBeng」榮獲大會特別獎。明年縣府將舉辦「台東第一屆學生硝糖火箭比賽」，並規劃教師太空火箭科學工作坊，透過實作深化教師在物理、火箭推進與太空科學領域的教學能量，逐步建構完整的太空教育課程體系。

饒縣長強調，太空紅藜是從台東孩子手中孕育出的希望，不只是教育成果，更象徵土地、文化與科技共同萌芽的力量。縣府將持續整合教育、農業與觀光資源，讓台東的故事從土地走向太空，也能從太空回望台東，朝向更具韌性與永續性的未來邁進。

12/22 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

太空紅藜返鄉落地台東　文化串聯科學與產業展現永續新篇章

成功分局日前受台東縣成功鎮青溪協會邀請，前往成功海洋環境教室參與「114年愛地球節能減碳宣導活動」，並於活動現場同步進行交通安全及反詐騙宣導。此次活動以在地居民為主要參與對象，其中年長者居多，成功分局透過面對面說明與互動方式，將交通與防詐觀念深入社區，提升民眾自我保護意識。

關鍵字：

太空紅藜台東

