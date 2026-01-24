　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

紅燈佔用機車停等區！草屯小客車涉毒駕　警起出一級毒品海洛因

▲▼南投草屯警方查獲小客車駕駛持有毒品海洛因。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投草屯警方查獲小客車駕駛持有毒品海洛因且涉及毒駕。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府警察局草屯分局復興派出所副所長梁晉嘉日前執行勤務時，行經草屯鎮成功路與碧山路口，發現一部自小客車於停等紅燈時違規占用機車停等區，遂依法上前攔查，意外查獲駕駛廖男持有一級毒品海洛因且涉毒駕，全案依涉嫌公共危險罪及違反毒品危害防制條例移送南投地方檢察署偵辦。

警方指出，梁副所長當時於返回派出所途中，見該車有違規行為，隨即以警示方式示意其停靠路邊受檢。經駕駛廖姓男子同意後查看車內，警方於駕駛座腳踏墊下方邊緣發現一袋可疑粉狀物品，經駕駛坦承並現場初步篩檢，確認該物為第一級毒品海洛因，總重約0.37公克。

另經對廖姓駕駛實施唾液毒品快篩，結果亦呈現陽性反應，警方隨即採集其尿液送驗。由於廖嫌涉有毒品駕駛行為，警方除依《道路交通安全處罰條例》第35條製單舉發外，並依《刑法》第185條之3公共危險罪，以及違反《毒品危害防制條例》，將全案移送南投地方檢察署偵辦，後續將依尿液檢驗結果續行函送。

草屯分局分局長劉千祥表示，毒品對社會治安及民眾健康危害甚鉅，尤以毒品駕駛行為，對用路人安全構成高度風險，警方將持續強力取締、依法嚴辦，絕不寬貸。本案梁副所長憑藉敏銳觀察與積極執法精神，及時攔阻潛在危害，避免事故發生，表現殊值嘉許。

▲▼南投草屯警方查獲小客車駕駛持有毒品海洛因。（圖／記者高堂堯翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
新畫面曝！三立採訪車衝進彰銀　民眾遭撞飛倒地
寒假首日桃機塞爆！多家航空劃位系統異常　旅客飆罵地勤
川普一張嘴得罪全歐洲！　哈利王子爆氣反擊
霍諾德「給賈永婕看1畫面」絕不玩命　網驚嘆：他不是一般人
民眾黨6新兵2月上任　首位陸配立委李貞秀恐面臨「1年條款」
快訊／小琉球女潛水失聯　全力搜索中
快訊／4縣市大雨特報　下到晚上
獨／李正皓遭埋伏攻擊　3嫌判刑出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

缺錢買毒！他撬醫美診所偷12萬+筆電手機　躲基隆旅館栽了

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

高材生遭感情詐騙！崩潰罹思覺失調症　新竹巨城連續襲臀4女

屏東深夜傳槍響！通緝犯「駕車逆向猛撞」　警連開7槍攔不住

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

男闖超商偷櫻桃可樂！直接整瓶「喝光滅證」　店員傻眼急報警

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

紅燈佔用機車停等區！草屯小客車涉毒駕　警起出一級毒品海洛因

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

周媛46秒原版影片曝光

墳場試槍、場勘路線、假衛星電話控局！揭黑幫行兇前的縝密布局｜資深社會記者 張晏碩｜新店咖啡商槍擊命案●下｜《我在案發現場》

銀行內撞擊畫面曝

劉冠廷初一拜拜「成吉祥物」　遇粉絲要合照...認成張軒睿XD

三立採訪車失控直衝彰銀大廳　驚悚撞擊瞬間畫面曝光

缺錢買毒！他撬醫美診所偷12萬+筆電手機　躲基隆旅館栽了

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

高材生遭感情詐騙！崩潰罹思覺失調症　新竹巨城連續襲臀4女

屏東深夜傳槍響！通緝犯「駕車逆向猛撞」　警連開7槍攔不住

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

男闖超商偷櫻桃可樂！直接整瓶「喝光滅證」　店員傻眼急報警

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

紅燈佔用機車停等區！草屯小客車涉毒駕　警起出一級毒品海洛因

缺錢買毒！他撬醫美診所偷12萬+筆電手機　躲基隆旅館栽了

幫付家電款項、旅費分手想討回　她Line說「這1字」要還16萬

敢喝嗎？廣州「蔥薑白切雞奶」首發售罄　獵奇風味創2億次討論

陳炳辰／店面效益不彰　北市4大商圈「華麗轉身高價宅聚落」

2女兒同時送急診！李智慧一查「病毒源頭是老公」　嘆媽媽心聲

遭檢舉驟然減速挨罰2.4萬　駕駛喊冤：車子自動防禦閃避

凍雨＋暴雪齊發！美國「體感零下40度」入冬最猛風暴　數千航班停飛

霍諾德攀101遇雨喊卡！氣象專家曝「短波槽突襲」：明午有望放晴

「國共論壇」轉型為智庫交流　時程延至2月初舉行

無照女衝路邊「撞特斯拉毀賓士」3豪車瞬間毀了　無辜男慘破相

當接到推銷電話時...

社會熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

外籍男超速6次挨罰2萬5　「送達程序違法」全撤銷

即／三立採訪車衝銀行釀10傷　將依過失傷害送辦

阿公猥褻孫女　還辯：沒剝奪你處女膜

台東晚間墜橋！16歲少年緊急送醫

醫美夫妻竊電挖比特幣　2員工判賠台電3348萬

獨／名嘴李正皓遭辣椒水攻擊　惡煞下場曝

即／三立採訪車撞進彰化銀行！「10人輕重傷」送醫搶救中

33泰女藏艋舺賣肉　6人激戰當場被抄急抓內褲

更多熱門

相關新聞

餐飲店老闆涉販毒「羈押54天」　無罪定讞獲補償16萬2千元

餐飲店老闆涉販毒「羈押54天」　無罪定讞獲補償16萬2千元

新竹一名男子涉嫌販賣第二級毒品等案件，遭羈押54天，案件經審理後最終判男子無罪，男子申請刑事補償，新竹地院准予補償16萬2000元。

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

金門債務糾紛爆衝突　警逮3嫌起獲毒品刀械

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

高雄街頭追逐！休旅車自撞　5人被帶回

毒癮發作趴機車顫抖　男襲警5罪送辦

毒癮發作趴機車顫抖　男襲警5罪送辦

新北男拒檢開車拖行警！　共犯宛如「行動毒品站」

新北男拒檢開車拖行警！　共犯宛如「行動毒品站」

關鍵字：

草屯毒品海洛因毒駕

讀者迴響

熱門新聞

色阿公3度逞慾！孫女閨蜜驚醒嘴裡多一根

快訊／霍諾德攀台北101延期改明天！

色龜師父拐女信徒獻身！完事諷：跟妳X很無聊

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

「愛的迫降」男主角原型過世！　台灣妻哀悼發文

工程師撿屍遭判刑妹子自曝「今年第3筆」

低溫、大雨雙特報齊發！4縣市恐跌破10度

採訪車撞銀行「駕駛曝光」　50萬交保

即／桃園回收車追撞釀7傷　78歲婦人身亡

蹭「霍諾德爬101」翻車！　攀岩品牌：太離譜了

攻頂101怎下來？霍諾德：搭電梯

快訊／霍諾德爬101延期！賈永婕首發聲

苗栗母女聽尾牙中獎神曲　隔天刮中100萬

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

陸男子SIM卡煉金術引熱議 一大把煉出191.73克...價值逾50萬元

更多

最夯影音

更多
第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保

第一代少年股神「炒股撈7000萬」　1500萬交保
洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

洪詩心疼父母⋯曝大伯已道歉　落淚：為什麼願意付出是缺愛？

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

三立採訪車撞進彰化銀行！「現場至少釀8傷」送醫搶救中

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

涉嫌拉尾盤炒7股撈數千萬　神秘大戶蕭漢森深夜移送北檢

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

33泰女藏艋舺賣肉「最嫩22歲」　6人激戰衝刺當場被抄急抓內褲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面