巧合？以色列反擊同一天　伊朗最高領袖哈米尼「迎接85歲生日」

▲伊朗最高領袖哈米尼85歲大壽，以色列同天發動飛彈空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中東局勢緊張，伊朗13日深夜大舉空襲以色列後，以色列當局多次表示將有所回應。當地時間19日凌晨，伊朗、敘利亞、伊拉克皆傳出爆炸聲，美方官員證實是以色列所為。然而，今天4月19日正好也是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）滿85歲的生日。

截止台灣時間19日上午11時，多名美國官員已經向ABC News、CBS News和CNN等三家美國媒體證實，以色列當天凌晨發射飛彈，對伊朗境內進行襲擊。CNN報導稱，以色列目標不是伊朗核設施，且美國並未對此次襲擊「開綠燈」。

然而，在以色列反擊伊朗之際，伊朗最高領袖哈米尼也在同一天4月19日迎來他的85歲生日。據以色列時報報導，哈米尼在1989年上位、長達35年來持續掌權，是中東地區在位最久的統治者。

此前，以色列4月1日襲擊了伊朗位於敘利亞大馬士革領事館，導致2名高階指揮官在內共7名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員喪命。在數次矢言報復後，伊朗13日史無前例地從境內發射300多枚飛彈與無人機大舉空襲以色列本土，但大多數被以軍防空系統攔截，並未造成人員死亡。