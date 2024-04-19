　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巧合？以色列反擊同一天　伊朗最高領袖哈米尼「迎接85歲生日」

▲▼伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗最高領袖哈米尼85歲大壽，以色列同天發動飛彈空襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

中東局勢緊張，伊朗13日深夜大舉空襲以色列後，以色列當局多次表示將有所回應。當地時間19日凌晨，伊朗、敘利亞、伊拉克皆傳出爆炸聲，美方官員證實是以色列所為。然而，今天4月19日正好也是伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）滿85歲的生日。

截止台灣時間19日上午11時，多名美國官員已經向ABC News、CBS News和CNN等三家美國媒體證實，以色列當天凌晨發射飛彈，對伊朗境內進行襲擊。CNN報導稱，以色列目標不是伊朗核設施，且美國並未對此次襲擊「開綠燈」。

然而，在以色列反擊伊朗之際，伊朗最高領袖哈米尼也在同一天4月19日迎來他的85歲生日。據以色列時報報導，哈米尼在1989年上位、長達35年來持續掌權，是中東地區在位最久的統治者。

此前，以色列4月1日襲擊了伊朗位於敘利亞大馬士革領事館，導致2名高階指揮官在內共7名伊朗伊斯蘭革命衛隊成員喪命。在數次矢言報復後，伊朗13日史無前例地從境內發射300多枚飛彈與無人機大舉空襲以色列本土，但大多數被以軍防空系統攔截，並未造成人員死亡。

ET快訊
明明座位固定！登機時「卻一堆人搶排隊」　旅客曝慘痛經歷
快訊／SJ金希澈真的要來台灣了！　機場被拍到
男引爆瓦斯！鄰居驚醒來不及逃　樓梯間燒成焦屍
淚崩辦完父親後事　突收邱昊奇分手訊息！黃姵嘉暴瘦現身
快訊／史上收盤最大跌點！台股暴跌774點　台積電重挫54元
穿瑜伽褲爆偷拍！　一票妹子懼怕：不敢穿了
台股暴跌！　達人：還只買ETF風險很大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9.7億人投票！印度大選6周長跑「耗資1.2兆盧比」　驚人數據1次看

軍援法案國會卡關！　美CIA局長警告：烏克蘭年底恐「輸掉戰爭」

俄軍Tu-22M3戰略轟炸機墜毀！　4人彈射逃生「1人生死未卜」

美CIA局長警告：習近平決心「掌控台灣」　美國須認真看待

索羅門群島馬萊塔省長選舉失利　中國擴張勢力觸礁

以色列反擊伊朗！澳洲敦促公民離開以色列　美使館發安全警示

伊朗遇襲前「美以防長曾通話」　對話內容曝光

上廁所遇到亂流！男乘客暴摔「腿斷成兩半」　忍劇痛6小時才降落

與美不同調？　以色列總理、國防軍「拒絕回應」是否攻擊伊朗

巧合？以色列反擊同一天　伊朗最高領袖哈米尼「迎接85歲生日」

超哥再轟Toyz雜碎：揍你剛好而已　使出超派鐵拳..警界岳母「完全支持」

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

陸大爺大媽「鱷魚爬」健身　列隊趴地前行獲醫師認證

老公坤達重回Energy男團生活　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

賓士貓泡水中抓車門求生　杜拜警開小艇暖心救援

5歲韓妹搭捷運被路人讓位 伸手抱抱萌喊：謝謝愛妳♥

愛莉莎莎拍暴雨：好可怕

豪宅案7／25宣判！檢重批「是主謀」　顏寬恒庭上喊冤：3罪都不認

杜拜罕見暴雨12小時下完1年量　全球第二繁忙機場癱瘓

蔡依林「誤倒大把鹽」慌張求救　擀出「奶嘴狀」水餃皮XD

9.7億人投票！印度大選6周長跑「耗資1.2兆盧比」　驚人數據1次看

軍援法案國會卡關！　美CIA局長警告：烏克蘭年底恐「輸掉戰爭」

俄軍Tu-22M3戰略轟炸機墜毀！　4人彈射逃生「1人生死未卜」

美CIA局長警告：習近平決心「掌控台灣」　美國須認真看待

索羅門群島馬萊塔省長選舉失利　中國擴張勢力觸礁

以色列反擊伊朗！澳洲敦促公民離開以色列　美使館發安全警示

伊朗遇襲前「美以防長曾通話」　對話內容曝光

上廁所遇到亂流！男乘客暴摔「腿斷成兩半」　忍劇痛6小時才降落

與美不同調？　以色列總理、國防軍「拒絕回應」是否攻擊伊朗

巧合？以色列反擊同一天　伊朗最高領袖哈米尼「迎接85歲生日」

白拒投、綠跑票！年改復議案表決付委　國民黨：努力捍衛軍公教權益

數位轉型勢不可擋　「運用數位新貿易模式計畫」即刻啟動

「白花運動」台中地院60人獻花追思李法官　盼重視司法官權益

9.7億人投票！印度大選6周長跑「耗資1.2兆盧比」　驚人數據1次看

地皎導師慈心關懷花蓮大地震　超度祈安活動祈願全國同胞平安吉祥

油門催落去！彰化離譜男騎士「翹腳講手機」　玩命畫面曝光

單身者看過來！北市「龍來chill」登場　一邊看球、烤肉兼聯誼

台灣口罩令逾千天「全面解除」？　疾管署：月底專家會議討論

孫易磊日職二軍初登板飆152　解決陽岱鋼無失分

孫易磊二軍處女秀對決陽岱鋼首球152公里　投1局無安打1保送

高雄女騎士闖紅燈殺進機車陣！「人體保齡球」撞倒一地影片曝

國際熱門新聞

即／美官員：以色列飛彈擊中伊朗

德黑蘭機場「停飛所有航班」　籲旅客撤離

妻子結婚3年堅持保童貞　人夫崩潰

快訊／中東多地驚傳「爆炸聲」

美國官員證實：伊朗襲擊是以色列所為

即／伊朗空軍基地附近爆炸！

伊朗警告：若以色列攻擊核設施將以牙還牙

美國宣布制裁伊朗！拜登：讓你們付出代價

肯亞直升機墜毀　國防軍總長等10人亡

長髮妹埋頭吞吐　他慘遭警棍伺候

美國否決巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

伊朗擊落無人機　基地最高戒備狀態

美國將大幅調高中國鋼鋁關稅　北京：一錯再錯

伊朗外長：以色列反擊　將立即果斷回應

更多熱門

相關新聞

美國官員證實：伊朗襲擊是以色列所為

美國官員證實：伊朗襲擊是以色列所為

美國官員證實，伊朗19日遭遇的襲擊行動是以色列所為，不過以色列向美國保證，以軍不會將伊朗的核設施當成攻擊目標。與此同時，美媒NBC引述「一位熟悉情況的消息人士」指出，美國沒有參與以色列對伊朗的攻擊。

美官員：美國沒有為以色列反擊「開綠燈」

美官員：美國沒有為以色列反擊「開綠燈」

伊朗擊落無人機　基地最高戒備狀態

伊朗擊落無人機　基地最高戒備狀態

台股大逃殺　航運股逆勢抗跌

台股大逃殺　航運股逆勢抗跌

以色列官員通知美國　將在24至48小時報復

以色列官員通知美國　將在24至48小時報復

關鍵字：

中東以色列伊朗空襲哈米尼軍武國際軍武中東局勢伊朗最高領袖

讀者迴響

熱門新聞

議員弟違規遭開單　叫分局長到服務處「解釋」

下波鋒面模擬降雨「台灣一片紫紅」　雨最猛時間曝

顏寬恒妻「照顧孫女」法官：妳當阿嬤了？

快訊／乳牛貓「歐膩」回家了！

28歲單親媽「交友軟體」實戰紀錄　網全歪樓

鄰居引爆瓦斯高雄男燒成焦屍　妻出遊逃劫

即／美官員：以色列飛彈擊中伊朗

網留言「相信陳芳語有跟謝和弦%%」

德黑蘭機場「停飛所有航班」　籲旅客撤離

謝和弦被爆錄音室%%陳芳語「正宮首發聲」

丈夫燒成焦屍　妻出遊接噩耗悲痛趕回家

身分證拿出來！命理師揭「32組數字」要去拜拜

隱藏版喵喵！LINE「永久貼圖來了」　條件曝光

140萬ETF股民哭哭！ 　3檔募集最夯00939、00940和00941全創新低

今天穀雨！7生肖運勢最強

更多

最夯影音

更多

超哥再轟Toyz雜碎：揍你剛好而已　使出超派鐵拳..警界岳母「完全支持」

駕駛斑馬線疾駛不禮讓！　男學生怒推Ubike猛撞轎車

陸大爺大媽「鱷魚爬」健身　列隊趴地前行獲醫師認證

老公坤達重回Energy男團生活　柯佳嬿笑：有嫁給偶像的感覺

賓士貓泡水中抓車門求生　杜拜警開小艇暖心救援

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面