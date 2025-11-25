　
拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

▲台北知名拉麵店使用過期原物料。（示意圖，非文內提及店家／免費圖庫pexels）

▲拉麵店常會使用投幣式販賣機。（示意圖，取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果喜歡吃拉麵，可能會留意到，很多店家都會使用投幣式販賣機，近日就有網友好奇拋問，為什麼拉麵店都喜歡裝設這樣的機台呢？貼文曝光後，就有網友點出原因，其中不少人都提到衛生問題，以及可以節省人力、避免被偷錢的狀況。

這名網友在Dcard上，以「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」為標題發文，提到他發現以台灣來說，似乎就是拉麵店常會用投幣機，至於牛肉麵店則未必會用，有人知道原因嗎？為什麼拉麵店常會用投幣式販賣機呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「節省人力，打烊後結帳方便，老闆防止員工偷錢」、「首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃檯人力等好處」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」。

也有網友回應，「不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」、「看看麥當勞，雖然不是投幣，但也是為了節省人力在前台」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗粗細麵」、「學日本啊，這樣才道地」、「因為日本也這樣，終於原著」、「要什麼、不要什麼自己選，避免人工點餐一堆奧客要做為難老闆的客製化調整」。話題引發討論。

11/23 全台詐欺最新數據

屏東市查獲違規廚餘養豬　縣府重罰80萬再禁止上市取消補助

台鐵台中站旅客遭撞「卡在車底」　影響部分列車延誤

11月休到明年2月！他第一次驚見「飲料店放寒假」　網秒懂：很合理

永慶加盟四品牌竹苗區經管會「家庭日」　超過4千人齊聚麗寶樂園

12月職場黑馬！「4生肖」年底前升職、加薪不是夢

無論案件大小都盡滿分努力！永慶房屋徐翊庭贏得客戶肯定

高雄人秒懂！買東西被攤位阿伯「反問多少錢」　全笑了：日常

睡前不要靜心？TikTok爆紅「邪惡15分鐘」竟然讓人睡更好

批「賴清德吃壽司」是標準媚日！陳揮文曝最大擔憂：我們都被打臉

花蓮 Fali Fali 音樂節！鐵路班班接力　免費接駁三線到位＋1135公車加持

子瑜回台開演唱會..媽媽喊「像嫁女兒」　哽咽「會想大家」下秒：快把音樂關掉XD

TWICE高雄開唱創5億觀光產值　陳其邁預告：明年世運檔期已全滿

伍佰cue歌迷「波浪舞」堅持親自示範　唱完急趕大家回家：我下班了！XD

反擊酸民「球員教練欠你嗎？」　蔡其昌：身為球迷應多給鼓勵

庾澄慶唱〈情非得已〉回憶殺　笑喊「變歷史」蘇有朋急否認

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧組女團飆〈Golden〉　以體型取團名「SML」..笑虧：她是XL

元大台灣50（0050）一向高人氣，近日就有網友發文表示，為什麼很多人都會想要了解0050？甚至有意改買0050呢？貼文曝光後，引起討論，網友紛紛回應，「打不過就加入」、「因為在台股裡算挺好的標的」。

拉麵投幣式販賣機Dcard

