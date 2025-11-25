拉麵店「為何常見自助點餐機？」　網點出3原因

▲拉麵店常會使用投幣式販賣機。（示意圖，取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

如果喜歡吃拉麵，可能會留意到，很多店家都會使用投幣式販賣機，近日就有網友好奇拋問，為什麼拉麵店都喜歡裝設這樣的機台呢？貼文曝光後，就有網友點出原因，其中不少人都提到衛生問題，以及可以節省人力、避免被偷錢的狀況。

這名網友在Dcard上，以「為什麼拉麵店都喜歡用投幣式販賣機？」為標題發文，提到他發現以台灣來說，似乎就是拉麵店常會用投幣機，至於牛肉麵店則未必會用，有人知道原因嗎？為什麼拉麵店常會用投幣式販賣機呢？

貼文曝光後，不少網友都表示，「節省人力，打烊後結帳方便，老闆防止員工偷錢」、「首先現金在餐飲中有衛生問題，而拉麵這種制式化的東西，用這樣的方式可以避免直接接觸現金，然後也可以節省櫃檯人力等好處」、「其實就是怕員工偷老闆錢，我家族就是開麵館的，這種事做生意的多少都會遇到，所以管收銀機的一定要是自己人」、「人力、空間、衛生、杜絕奧客」。

也有網友回應，「不要讓客人看到店員可以省下很多問題跟糾紛」、「看看麥當勞，雖然不是投幣，但也是為了節省人力在前台」、「客製化太多的適合販賣機，牛肉麵頂多大小碗粗細麵」、「學日本啊，這樣才道地」、「因為日本也這樣，終於原著」、「要什麼、不要什麼自己選，避免人工點餐一堆奧客要做為難老闆的客製化調整」。話題引發討論。