英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

▲ 大阪一間拉麵店因不同語言菜單定價不同引發糾紛。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪難波區一間拉麵店因實施「雙重價格制」與中國遊客爆發衝突，業者設定日文菜單拉麵售價約1000日圓，英文菜單卻將近2000日圓，價差近一倍。4日有中國遊客發現菜單價格差異後要求退還差額，雙方僵持不下，店家一度揚言報警並禁止中國遊客入店。

事發的「王道家直系我道家OSAKA店」經營者新井悠介說明，不同語言版本的菜單提供不同規格的拉麵，英文版本是專為外國遊客調整口味和配料的特製版本，強調並非單純漲價，而是商品內容不同，但中國遊客質疑菜單差異時，溝通過程出現問題。

新井指出，「對方吃完後才說菜單內容不對」，要求退還差價，但店方認為商品規格本就不同而拒絕。目前業者表示不會更改定價方式，但澄清並未全面禁止中國遊客入店消費。

旅遊專家木曾崇對此撰文指出，這類定價方式存在缺陷，因僅憑語言判斷國籍極不準確，尤其面對懂漢字的亞洲遊客便瞬間露出破綻。他建議效仿國外作法，採用「全面提高定價，本地居民憑證件享折扣」的模式，令消費者主動出示身分證明獲得優惠。

文中提到，姬路城先前也曾考慮將外國遊客門票調漲至4倍，但因執行困難而作罷。專家認為，相較民間餐廳容易引發爭議，公共設施推行居民優惠制度更具可行性，也較不會產生歧視疑慮。