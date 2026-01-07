　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

▲▼拉麵。（圖／CFP）

▲ 大阪一間拉麵店因不同語言菜單定價不同引發糾紛。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本大阪難波區一間拉麵店因實施「雙重價格制」與中國遊客爆發衝突，業者設定日文菜單拉麵售價約1000日圓，英文菜單卻將近2000日圓，價差近一倍。4日有中國遊客發現菜單價格差異後要求退還差額，雙方僵持不下，店家一度揚言報警並禁止中國遊客入店。

事發的「王道家直系我道家OSAKA店」經營者新井悠介說明，不同語言版本的菜單提供不同規格的拉麵，英文版本是專為外國遊客調整口味和配料的特製版本，強調並非單純漲價，而是商品內容不同，但中國遊客質疑菜單差異時，溝通過程出現問題。

新井指出，「對方吃完後才說菜單內容不對」，要求退還差價，但店方認為商品規格本就不同而拒絕。目前業者表示不會更改定價方式，但澄清並未全面禁止中國遊客入店消費。

旅遊專家木曾崇對此撰文指出，這類定價方式存在缺陷，因僅憑語言判斷國籍極不準確，尤其面對懂漢字的亞洲遊客便瞬間露出破綻。他建議效仿國外作法，採用「全面提高定價，本地居民憑證件享折扣」的模式，令消費者主動出示身分證明獲得優惠。

文中提到，姬路城先前也曾考慮將外國遊客門票調漲至4倍，但因執行困難而作罷。專家認為，相較民間餐廳容易引發爭議，公共設施推行居民優惠制度更具可行性，也較不會產生歧視疑慮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

太子集團董座陳志落網引渡中國！柬埔寨證實：已剝奪國籍

漆上俄國旗也躲不掉！美軍北大西洋查扣委內瑞拉「影子油輪」

限韓令有解？習近平「古文27字」回應　李在明：中方態度不一樣了

快訊／太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網　將遣送回中國

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

人肉沙包！日本高中惡霸「廁所飛踢同學」9秒霸凌片曝　引眾怒

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

太子集團董座陳志落網引渡中國！柬埔寨證實：已剝奪國籍

漆上俄國旗也躲不掉！美軍北大西洋查扣委內瑞拉「影子油輪」

限韓令有解？習近平「古文27字」回應　李在明：中方態度不一樣了

快訊／太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網　將遣送回中國

1個人吃鍋錯了嗎？韓女「願付2人份」仍遭趕　老闆冷回：下次再來

李在鎔掃100隻Labubu？傳聞登熱搜、股價飆　三星急澄清

英文菜單貴1倍！大阪拉麵店「雙重定價」中國客氣炸　老闆喊冤

跟著逃！　馬杜洛垮台「哥倫比亞游擊隊」急越境返國

人肉沙包！日本高中惡霸「廁所飛踢同學」9秒霸凌片曝　引眾怒

失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」　銀行櫃員、計程車司機上榜

靠心理相信儀表！　飛官揭「空間迷向」危險瞬間：大腦以為在旋轉

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

184萬人今被台積電5元股息「香醒」　張忠謀爽領6.25億

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

國際熱門新聞

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

新娘車禍爬出殘骸　下秒遭貨車撞死

天花板一掀「掉出人頭骨」！

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

北大西洋上演追逐戰　美軍成功登檢制裁油輪

美軍緊追油輪　俄也派軍艦護送

中國管制稀土出口！日：極度遺憾

李在明訪中　習近平引「27字」談限韓令

機師薪資單曝光！收入驚人

付2人份也不行？火鍋店禁止單人用餐惹議

大阪拉麵店「價格雙標」被炎上　中國客氣炸

更多熱門

相關新聞

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

擠爆日本！韓觀光客嗨喊「京畿道大阪市」

近年南韓民眾出國旅遊熱潮持續升溫，日本與東南亞多座城市幾乎淪為「韓國人的後花園」。

台人關西機場安檢遭搜出槍枝？　外交部：無攜帶槍械情事

台人關西機場安檢遭搜出槍枝？　外交部：無攜帶槍械情事

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

網紅爆：2台人攜槍在關西機場遭搜出　長榮：日本執法單位處理中

日本大阪難波轎車衝上人行道　3人傷

日本大阪難波轎車衝上人行道　3人傷

大阪快閃2萬有找　日本折扣季划算又好玩

大阪快閃2萬有找　日本折扣季划算又好玩

關鍵字：

大阪拉麵雙重價格遊客糾紛定價問題

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

江宏恩同框名廚親弟！江振誠結婚20年泰妻罕合體

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

蔡依林演唱會遭斷章取義！合作公司硬起來告了

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面