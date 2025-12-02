　
地方 地方焦點

校園變美術館！協志工商捐50億校產　助嘉義縣成立第2座美術館

▲▼協志工商創辦人何明宗董事長。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲協志工商創辦人何明宗董事長簽立「校產捐贈合作意向書（MOU）」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

位於嘉義縣民雄的協志工商將改建成美術館，預計2028年開館！嘉義縣政府、協志工商及協志校友會於今(2日)共同簽署「校產捐贈合作意向書（MOU）」，宣布原協志工商價值4、50億的校產將移轉縣府，並規劃打造為「文化教育園區」，未來園區內將設立「嘉義縣教育專業發展中心」與「專業美術館」，成為嘉義縣文化能量匯聚的新基地。

創校56年、培育6萬多名學生，曾為國內十大高職校的協志工商，於2022年停辦後，創辦人何明宗董事長暨全體董事，始終關心校地未來發展，積極尋找能延續教育使命與推動藝術文化的合作對象，5年前原本要捐給鄰近的中正大學，在中正大學召開校務會議時也獲得8成通過，沒想到最後卻胎死腹中，最後才決定將校地1萬6948坪、校內十大建築物，價值高達40、50億的校產，通通捐給嘉義縣政府，交由縣府接收規劃。

▼嘉義縣縣長翁章梁對何明宗董事長表示敬佩。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼嘉義縣縣長翁章梁。（圖／記者翁伊森翻攝）

出生於民雄，現年86歲的何明宗董事長，31歲(1970年)時創辦協志工商，為台灣技職教育的先驅，43歲(1982年)獲教育部第一屆「師鐸獎」殊榮，除教育貢獻外，何董事長於57歲(1996年)時創立「民雄文教基金會」，長年推動藝術季活動，讓藝文教育向下扎根，何董事長亦熱愛繪畫與收藏藝術品，更創立嘉義縣創意畫會，致力推動嘉雲南藝文發展，為地方藝文與教育共榮發展的重要推手。

協志工商自1970年創校以來，長期響應國家教育政策，率先成立建教合作班，培育無數具備專業技術與實作能力的人才。歷經921與1022地震重創，學校仍堅持辦學，重建專科大樓與教學大樓，並設立文物館免費開放民眾參觀。

▼何明宗董事長特別要求美術館不要掛他名字。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼協志工商創辦人何明宗董事長。（圖／記者翁伊森翻攝）

此次合作結合教育與文化資源，將原校區整體改建為「文化教育園區」，推動校舍拆除整建、校地景觀改造，形塑融合教育學習、藝術體驗與生活休憩的開放場域，園區內將設置「嘉義縣教育專業發展中心」及「專業美術館」，教育專業發展中心作為教師研習與教育推廣使用；美術館則定位為嘉義縣藝術庫房，以典藏、展覽與藝術培力為核心功能。

目前嘉義縣的美術館僅有位於朴子的梅嶺美術館，而民雄地處縣境交通樞紐、位置適中，未來「美術館」啟用後，將有效擴大文化資源的覆蓋範圍。美術館除預計典藏協志工商暨董事長私人捐贈之藝術作品與文物外，也將收藏縣內藝術家創作，逐步建構嘉義縣藝術典藏系統，為未來縣立美術館奠定基礎，預計於2028年完成園區整建與美術館開館。而何董事長也要求，美術館不要命名「何明宗美術館」，應該取名為「協志美術館」！

11/30 全台詐欺最新數據

嘉義協志工商美術館文化園區教育

