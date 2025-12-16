百年故宮的重要一章　南院十週年展回顧文化扎根歷程

▲故宮南院推出「十之一二」十週年回顧展，透過影像與實景呈現十年來的發展軌跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／嘉義報導

在國立故宮博物院迎來百年院慶之際，位於嘉義的故宮南部院區也走過開館十週年。為回顧南院從規劃、興建到營運的歷程，並梳理十年來在文化平權與公共服務上的累積成果，故宮南院自即日起推出「十之一二：故宮南院十週年回顧」展，透過影像、多媒體與實景對照的方式，邀請觀眾回望這座博物館如何在時間中逐步成形。

故宮院長蕭宗煌表示，今年同時是故宮建院一百年、台北院區落地六十年，以及南院開館十週年的重要節點，幾個關鍵數字串起故宮的發展軌跡。南院十年的回顧，也象徵百年院慶的重要段落之一，展現南北院區共同承載與傳遞文化的努力。自2015年12月28日開館以來，南院透過策展、教育推廣、志工培訓與園區經營，逐步形塑一座以在地扎根、公共服務與文化共享為核心的博物館樣貌。

▲2019年推出「移動博物館」教具箱，深受學校好評，並榮獲2021的德國iF設計獎。（圖／記者游瓊華翻攝）

展覽以「十之一二」為題，分為多個段落呈現南院十年的片段記憶。從「拾光膠囊」中，可見觀眾走進博物館的各種表情，孩子的好奇、家庭的陪伴、樂齡族群的參與，構成南院日常風景；吉祥物「哈奴曼」在展場內外現身揮手、合影，也成為許多人記憶中的熟悉身影。

「拾常築景」則回溯南院的籌建與營建歷程，從最初的空曠基地到今日綠意鋪展的園區景觀，展現場域如何因應觀眾需求不斷調整，包括選址背後的文化承諾、張大千巨石落腳南院的過程、一館建築蘊含的文化意象，以及覽月橋、糖鐵五分車進入園區後，串起歷史與觀光的連結。

展覽也將視線拉向未來。「拾啟有二」以正在興建中的二館為主軸，象徵南院邁向下一階段的起點。二館以典藏青銅器意象轉譯為「綠寶盒」的建築理念，造型與一館的水墨流線形成對比，呈現南院在永續經營、地方連結與文化推廣上的新嘗試，觀眾可透過展場窗景，一窺二館逐步成形的樣貌。

「拾掇補遺」則聚焦館員多年投入的教育推廣成果，展出曾獲國際設計獎項肯定的教具箱、親子藝術月的設計作品，以及為學童與長者量身打造的文化體驗教案，呈現博物館在展覽之外，與不同世代觀眾互動的另一種風景。

「十之一二：故宮南院十週年回顧」展將展出至2026年3月15日。南院透過這場回望，整理十年來的軌跡，也在虛實交錯的展示中，讓觀眾看見一座博物館如何在時間推移中，持續尋找屬於自己的位置。

▲2022年故宮南院大專院校博物館人才培育計畫與台南應用科技大學丁知強老師團隊合作，開發「牛車大進擊」，以院藏文物「犧尊」轉譯的手組裝模型。（圖／記者游瓊華翻攝）