「宮崎御所美術館」開館！　中日打造全球第一座「會呼吸」美術館

▲「宮崎御所美術館」坐落於水仙宮文化園區內巷弄，斥資1.2億元打造，今舉辦開幕剪綵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走進水仙宮文化園區旁狹窄巷弄，竟隱藏一座斥資1億2千萬元打造的豪華小巷弄美術館，由台日團隊合作的「宮崎御所美術館」15日正式開幕，由日籍企業家佐藤社長、董事長張順來與榮譽館長、物理學家洛克華博士共同剪綵，並推出第一檔開館展，邀請柳依蘭、廖素鈴、黃靜瑩三位當代藝術家展出。

▲洛克華博士強調宮崎是「會呼吸的建築」，採天然建材與循環系統打造無甲醛空間。

宮崎御所美術館位於海安路二段259巷，佔地約120坪，整體坐南朝北，由前後兩棟組成，內含三間展覽空間、四戶民宿與三間課程教室；兩棟間的中庭，更以名貴義大利漢白玉鋪設表演區，白光在巷弄間折射出藝術氣息。

▲館內結合展間、民宿、課程空間，並以義大利漢白玉鋪設表演區，吸引藝術界關注。

榮譽館長「洛老師」表示，他在去年偶然發現這片雜草叢生的老鐵工廠空地，因著喜愛老街氛圍，加上人生將近退休，便萌生「再做一件有價值的事」的念頭，於是投入一年時間打造宮崎御所。他笑說，美術館不只推廣藝術教育，同時也是一間「樂活民宿」，並由他主持「洛學堂」，定期開設生活美學、身心成長、日式茶道、咖啡手沖、太極八段錦、瑜伽、重量訓練及頌缽療癒等課程，以及公益性的靈魂物理講座，提供民眾多元學習的場域。

▲第一檔開館展，邀請柳依蘭、廖素鈴、黃靜瑩三位當代藝術家展出。

擁有物理、建築等三個博士學位的洛老師指出，過去替無數人設計建築，包括墾丁夏都等知名作品，但始終沒有一棟屬於自己的代表作。「宮崎不是我的圓夢館，而是我相信人生還能多做一些對的事情。」他說，這份價值在宮崎慢慢被看見。

宮崎御所主打「呼吸建築」，採用自然通風、循環材料與能量再生系統，館內使用氣泡混凝土與天然建材，完全沒有刺鼻氣味，不必多做防水處理，也讓建築能自然調節濕度、與人體同步呼吸。

洛老師強調，這裡不是傳統的展示場，而是藝術家生活與創作共存的基地。「藝術不該只被看到，而是要被體驗。」未來宮崎御所也將啟動「青創園區」計畫，提供年輕創作者展演與工作空間，以「良善、文化、傳承、循環」為精神，培育下一代的藝術新力量。