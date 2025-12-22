廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

▲廣州至湛江高鐵正式通車，縮短兩地通勤時間1.5小時。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州至湛江高鐵今（22）日正式開通營運，這條連接粵港澳大灣區與粵西的重要高速鐵路，在廣州白雲站與湛江北站同步舉行通車活動，象徵廣東省自主投資建設標準最高、線路最長、投資規模最大的鐵路項目投入使用。隨著廣湛高鐵通車，廣州與湛江之間通行時間由原本約3小時，大幅縮短至約1.5小時，粵港澳大灣區「1.5小時城市生活圈」進一步向西延伸。

《新京報》報導，12月22日，廣湛高鐵開通活動在廣州白雲站和湛江北站舉行。上午10時30分許，廣東省委書記黃坤明宣佈：廣州至湛江高速鐵路開通！

首發列車G9785次自廣州白雲站緩緩駛出，同時，G9786次列車也自湛江北站對向開行，象徵廣湛高鐵正式投入營運。據了解，廣湛高鐵為大陸國家「八縱八橫」高速鐵路網、時速350公里沿海高速鐵路通道的重要組成部分，該工程於2019年9月開工，全長401公里。

根據規劃，廣湛高鐵全線新建佛山、佛肇、新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北等9座車站，並預留陽西站與湛江東站。通車後，廣州白雲站至湛江北站最快可於1小時32分抵達，廣州至湛江整體通行時間壓縮至約1.5小時。

廣湛高鐵通車後正式接入廣州樞紐，並於湛江北站銜接在建的合浦至湛江高鐵，以及規劃中的湛江至海口高鐵，具路網關鍵地位。通車後，廣湛高鐵將進一步拉近北部灣城市群與粵港澳大灣區的時空距離，為區域經濟社會高品質發展提供交通運力支撐。