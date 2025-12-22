　
大陸焦點

廣州至湛江高鐵正式通車　大灣區1.5小時城市生活圈＋1　

▲廣州至湛江高鐵正式通車，縮短兩地通勤時間1.5小時。（圖／翻攝新華網）

▲廣州至湛江高鐵正式通車，縮短兩地通勤時間1.5小時。（圖／翻攝新華網，下同）

記者魏有德／綜合報導

廣州至湛江高鐵今（22）日正式開通營運，這條連接粵港澳大灣區與粵西的重要高速鐵路，在廣州白雲站與湛江北站同步舉行通車活動，象徵廣東省自主投資建設標準最高、線路最長、投資規模最大的鐵路項目投入使用。隨著廣湛高鐵通車，廣州與湛江之間通行時間由原本約3小時，大幅縮短至約1.5小時，粵港澳大灣區「1.5小時城市生活圈」進一步向西延伸。

《新京報》報導，12月22日，廣湛高鐵開通活動在廣州白雲站和湛江北站舉行。上午10時30分許，廣東省委書記黃坤明宣佈：廣州至湛江高速鐵路開通！

首發列車G9785次自廣州白雲站緩緩駛出，同時，G9786次列車也自湛江北站對向開行，象徵廣湛高鐵正式投入營運。據了解，廣湛高鐵為大陸國家「八縱八橫」高速鐵路網、時速350公里沿海高速鐵路通道的重要組成部分，該工程於2019年9月開工，全長401公里。

根據規劃，廣湛高鐵全線新建佛山、佛肇、新興南、陽春東、陽江北、馬踏、茂名南、吳川、湛江北等9座車站，並預留陽西站與湛江東站。通車後，廣州白雲站至湛江北站最快可於1小時32分抵達，廣州至湛江整體通行時間壓縮至約1.5小時。

廣湛高鐵通車後正式接入廣州樞紐，並於湛江北站銜接在建的合浦至湛江高鐵，以及規劃中的湛江至海口高鐵，具路網關鍵地位。通車後，廣湛高鐵將進一步拉近北部灣城市群與粵港澳大灣區的時空距離，為區域經濟社會高品質發展提供交通運力支撐。

12/20 全台詐欺最新數據

345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

25歲女壓力大+熬夜患上「乳腺癌」　醫嘆：早期警訊要注意

裸眼3D技術再突破　上海博士生用AI實現桌面級尺寸全視差登《Nature》

在這「兒」辦理！大興機場「京味兒指南」提示牌走紅

陸官媒踢爆「玫瑰鹽神話」　違反食安！工業或畜牧用鹽名義報關進口

重慶發出陸首塊「L3自動駕駛」專用車牌　長安汽車已實戰500萬公里

陸小區「自來水變藍色」持續7個月　物業：上級領導還未回覆

美對台軍售2大危險訊號　陸學者：美軍火商暴利、台灣社會承擔後果

陸央行推出「失信人」解套方案　積極還款人「信貸黑歷史」將隱藏

期盼赴台旅遊　北京民眾：傳統文化對大陸人具吸引力

廣湛高鐵大灣區高速鐵路通勤時間廣東海南

