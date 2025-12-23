「粵車南下」政策正式實施　廣東四城民車可駛入香港市區停留三天

▲廣東首批「粵車南下」入境香港的車主辦理通關手續。（圖／新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

「粵車南下」政策今（23）日零時起正式實施，首批由廣州、珠海、江門及中山的廣東民用汽車，可經港珠澳大橋直接駛入香港市區，每次入境最長可停留3天。政策落地後，廣東民用車輛跨境進入香港市區的限制進一步放寬，被視為粵港澳大灣區交通與人員往來制度銜接的重要一步。

《央視新聞》報導，今天（12月23日）零時，「粵車南下」駛入香港市區政策正式落地實施。廣東首批四個城市（廣州、珠海、江門、中山）的私家車經港珠澳大橋可直接駛入香港市區，單次停留最長可達3天。

23日零時，一輛同時懸掛「FT」字頭車牌的粵C牌民用汽車駛入港珠澳大橋珠海公路口岸出境車道，象徵「粵車南下」進入香港市區政策正式啟動。

首批通關的珠海車主曹先生表示，過去往返兩地，總要顧慮車輛和客輪班次、通行限制等問題，如今，無論是跨境購物、探親訪友還是自駕出遊，都順暢多了，「一腳油門就能從珠海開到香港，這種體驗太暢快了。」

珠海邊檢部門數據顯示，截至22日20時，完成備案並可入境香港市區的「粵車南下」車輛已超過380輛。此前，自11月15日零時起，獲批准的廣東私家車已可先行駛入港珠澳大橋香港口岸自動化停車場；12月9日9時起，廣東私家車入境香港市區開始受理申請。

按規劃，政策初步實施階段每日配額為100輛，獲批車輛自12月23日零時起可經港珠澳大橋入境香港市區，每次在港停留時間最長為3天。