大陸 大陸焦點 特派現場

體重剩17kg！27歲陸女因「胃萎縮過世」　她生前喊話：想活下去

▲巧巧患病前的模樣。（圖／翻攝自微博）

▲巧巧患病前的模樣。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國廣東一名27歲女子「巧巧」因罹患胃萎縮、體重暴瘦至僅35斤，最終不幸病逝。多名網友悲痛證實，她已於17日凌晨離世，18日火化，令人唏噓。巧巧自幼被母親拋下，幾年前父親又因胃癌過世，巨大的心理創傷使她患上重度憂鬱症，情緒長期失衡進一步引發胃腺體萎縮，消化機能全面崩潰，最終因多器官衰竭離開人世。

▲巧巧體重僅剩17kg。（圖／翻攝自微博）

▲巧巧體重僅剩17kg。（圖／翻攝自微博）

據《津云新聞》報導，巧巧生前曾多次在網路分享求醫過程，表示父親離世後的精神衝擊讓她罹患重度憂鬱，隨之出現持續性胃部不適、食慾下降，最終被診斷為胃萎縮。由於腸胃無法吸收營養，她的體重從90多斤（45公斤）一路跌至35斤（約17公斤），四肢消瘦如柴，後期僅能依靠白蛋白與營養液維持生命。

巧巧為治病花光積蓄，甚至背負外債，曾在影片中透露「吃不下、睡不著，靠藥物和輸液撐著，但我想活下去」，希望社會伸出援手。她的弟弟是唯一親人，兩人相依為命。令人痛心的是，儘管曾獲得部分網友捐助，但憂鬱症與胃萎縮形成惡性循環，營養長期無法吸收，最終演變為醫學上所稱的「惡病質」，嚴重消耗性症候群，導致免疫力崩潰並引發多器官衰竭。

▲▼體重剩17kg，27歲巧巧因胃萎縮過世。（圖／翻攝自微博）

▲▼體重剩17kg，27歲巧巧因胃萎縮過世。（圖／翻攝自微博）

▲巧巧最終因器官衰竭身亡。（圖／翻攝自微博，上同）

專家指出，胃萎縮（慢性萎縮性胃炎）並非單純「胃縮小」，而是胃黏膜腺體受損、胃壁變薄，常見誘因包括幽門螺旋桿菌感染、不良飲食習慣，以及長期心理壓力。尤其憂鬱症會干擾神經內分泌，使胃酸與胃黏膜修復能力下降，進一步惡化病情。

巧巧的離世，再次凸顯心理健康與消化系統疾病間的深度聯動，專家也提醒大眾，長期暴瘦、消化不良、進食困難，尤其在伴隨心理創傷時，必須及早就醫，避免悲劇重演。

藍白提案彈劾賴清德！全國辦公聽會　要求總統赴立院說明

