　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏俄停戰有望？　阿聯將舉辦烏俄美三方會談

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，阿拉伯聯合大公國本週將主持一場烏克蘭、美國與俄羅斯官員同場的三方會談，聚焦烏俄戰爭相關議題，時間落在今明兩天，外界關注是否出現突破。

澤倫斯基未說明會議採取何種模式，也未透露基輔與莫斯科是否會面對面協商；其總統辦公室對進一步細節暫未回應。他強調，這是三方首度在阿聯舉行的會議安排。

達沃斯釋訊　要求俄方妥協
澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）發表談話後指出，相關討論正在推進，但成果仍有待觀察；他也直言，若要讓局勢降溫，俄羅斯必須做好讓步的心理準備。

他向包含法新社在內的媒體說明，這次將以談判代表層級展開，並非元首會晤，能否形成實質進展，取決於各方態度與協商空間。

代表團名單　阿聯角色受矚
烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率隊，成員涵蓋軍方要員，包含中將格納托夫（Lieutenant General Andriy Gnatov），顯示安全與軍事議題將是討論重點。

阿拉伯聯合大公國在戰爭期間持續充當莫斯科與基輔間的溝通橋梁，過去在戰俘交換等人道議題上扮演關鍵調解者，這次召集三方，也被視為其斡旋角色的延伸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
496 2 0328 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄豪宅建案「頂樓失火」　消防狂爬20多樓搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

烏俄停戰有望？　阿聯將舉辦烏俄美三方會談

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，將會遭受「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

勇消警告「衣服堆像山」成遺言！　同仁搶救悲喊：詹能傑起來

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

害死1家5口狠女全認罪「花掉八成的錢」　家屬律師盼重刑贖罪

基隆消防隊長殉職

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

烏俄停戰有望？　阿聯將舉辦烏俄美三方會談

川普拋格陵蘭「全面進入權」架構　美國不用付費可軍事進入

澤倫斯基會晤川普　演說突點名台灣批「電子零件流向俄國」

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體　官員飛澳洲「抄作業」

歐洲拋售美資產反制？川普：他們如果敢，將會遭受「強力報復」

五天內第4起！西班牙通勤列車撞上起重機　鐵路事故連環爆

川普正式成立「和平理事會」 邀19國在瑞士共簽創始憲章

飆股上校「高檔逮飆股」6天賺逾7%　3大關鍵曝光

眼神給出去！　性商老師「無碼實戰片」外流

輻射冷卻發威！台南今晨最低溫7.7度　下周轉雨時間點曝

勇消詹能傑殉職　學者籲：別讓自己落入險境

澤倫斯基達演說痛批歐盟　稱美國安全保證已就緒

英特爾Q1財測失色盤後重挫近8%　財報超預期過關

馬年限定鞋決定新年氣場！Nike小飛馬新配色、厚底神鞋穿上直接高人一等

今起回溫！夜防輻射冷卻跌破10度　下周變天雨區擴大

川普TACO激勵美股收高306點　台積電ADR漲0.38％

存款多不等於財務自由！財商測驗揭露最容易忽略的理財盲點

【才剛慶生】詹能傑捨命救人殉職！ 上個月羞澀切蛋糕畫面成追憶

國際熱門新聞

美到被誤認AI！日本女偶像一張照片150萬人朝聖

演說突點名台灣！澤倫斯基：電子零件流向俄國

川普正式成立和平理事會

歐洲若賣美債、美股？川普：將強力報復

川普拋格陵蘭全面進入權　要免費進駐

阿蘇直升機墜機「2台灣人」身分曝光！　家屬趕抵熊本

英國考慮禁止16歲以下用社群媒體

最大金主　美國正式退出WHO

五天內第4起！西班牙通勤列車撞起重機

戶田惠梨香現在長這樣！　粉絲集體崩潰

格陵蘭框架協議　丹麥：北約無權談判

出包5次還在飛！阿蘇直升機業者黑歷史曝

普丁：格陵蘭值10億美元　美國買得起

Threads「無廣告淨土」將走入歷史！

更多熱門

相關新聞

「買俄油」恐面臨500%關稅！

「買俄油」恐面臨500%關稅！

美國總統川普正式表態支持一項制裁法案，將對購買俄羅斯石油的國家課徵高達500%關稅，如果順利通過與實施，包括中國、印度與巴西等國家恐將遭受衝擊。

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！

川澤會前夕　俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

川澤會前夕　俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

鄭麗文談「烏俄戰爭」惹議　矢板明夫：論調與中俄、北韓幾乎一致

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」　綠議員：配合中俄重新定義民主

鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」　綠議員：配合中俄重新定義民主

關鍵字：

烏俄戰爭

讀者迴響

熱門新聞

KTV唱歌慶生...台中女遭親爸性侵！驚醒崩潰：你知道我是你女兒嗎

快訊／4檔飆股明起「抓去關」　玻纖布2家入列

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！

五口命案李惠雯全認罪！

高雄豪宅大樓蓋到一半「頂樓失火」

0度線退了「回到2字頭」雨停4天

曾是新北人購物天堂！他嘆人潮不再：輝煌已走遠

乳頭破皮「月經來就裂開」！她檢查正常　一切片醫頭發麻

涉炒7股撈數千萬　神秘大戶深夜移送北檢

超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝

即／3縣市大雨特報！最新警戒區域曝

黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁

享樂至上易變月光族的三大星座！

耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

川普取消關稅威脅　美股開盤道瓊漲400點

更多

最夯影音

更多
詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝
詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

詹能傑脫面罩捨命救人殉職　最後身影臉燻黑「提醒小心衣服山」　消防英雄曾被公審超諷刺

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

勇消詹能傑脫面罩救人殉職　基隆深夜火警2死4傷

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

攜走軍購機密75秒被民進黨告　黃國昌：這群法盲不要秀下限

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面