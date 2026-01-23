烏俄停戰有望？　阿聯將舉辦烏俄美三方會談

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，阿拉伯聯合大公國本週將主持一場烏克蘭、美國與俄羅斯官員同場的三方會談，聚焦烏俄戰爭相關議題，時間落在今明兩天，外界關注是否出現突破。

澤倫斯基未說明會議採取何種模式，也未透露基輔與莫斯科是否會面對面協商；其總統辦公室對進一步細節暫未回應。他強調，這是三方首度在阿聯舉行的會議安排。

達沃斯釋訊 要求俄方妥協

澤倫斯基在瑞士達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）發表談話後指出，相關討論正在推進，但成果仍有待觀察；他也直言，若要讓局勢降溫，俄羅斯必須做好讓步的心理準備。

他向包含法新社在內的媒體說明，這次將以談判代表層級展開，並非元首會晤，能否形成實質進展，取決於各方態度與協商空間。

代表團名單 阿聯角色受矚

烏克蘭代表團由國家安全與國防事務委員會主席烏梅洛夫（Rustem Umerov）率隊，成員涵蓋軍方要員，包含中將格納托夫（Lieutenant General Andriy Gnatov），顯示安全與軍事議題將是討論重點。

阿拉伯聯合大公國在戰爭期間持續充當莫斯科與基輔間的溝通橋梁，過去在戰俘交換等人道議題上扮演關鍵調解者，這次召集三方，也被視為其斡旋角色的延伸。