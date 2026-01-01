俄國曝光普丁官邸遭攻擊影片！烏克蘭發射91架無人機被攔截

▲俄羅斯國防部展示了一架被擊落的無人機，據稱該無人機襲擊普丁的住所。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

俄羅斯國防部釋出一段影像資料，宣稱畫面顯示的是遭擊落的無人機殘骸，並透過官方簡報指出，該影片意在證實烏克蘭本週曾企圖對俄羅斯總統普丁官邸發動攻擊，以反駁基輔否認相關行動的說法。

烏克蘭否認襲擊



根據路透社報導，烏克蘭方面反駁指出，莫斯科至今未能提出具體證據支持指控，並認為俄方是在刻意編造事件，試圖阻撓結束烏克蘭戰爭的談判進程。多名西方國家官員也對俄羅斯的說法表達懷疑，質疑是否真有攻擊行動發生。

俄羅斯國防部公開的影片中，可見高階軍官羅曼年科夫（Alexander Romanenkov）少將出面說明，俄方指稱烏克蘭如何策劃並執行對位於諾夫哥羅州（Novgorod）的普丁（Vladimir Putin）總統官邸發動攻擊。

防空系統全數攔截 無人員傷亡



羅曼年科夫指出，烏克蘭從蘇米州（Sumy）與切爾尼戈夫州（Chernihiv）發射共計91架無人機，進行一場所謂「事前周密部署」的行動，但均遭俄軍防空系統攔截，事件未造成任何財物損失或人員傷亡。

畫面亦顯示，一名俄軍士兵站在一架被擊落的烏克蘭Chaklun-V型無人機殘骸旁，並聲稱該架無人機搭載一枚重約6公斤、尚未引爆的炸彈。

不過，俄羅斯國防部並未交代其如何確認該無人機的實際攻擊目標。路透社也指出，目前無法獨立查證影片中殘骸的拍攝地點與時間，亦無法立即核實該無人機的具體型號。

此外，畫面中還出現一名諾夫哥羅州村莊居民，表示曾聽見防空飛彈發射時的聲響。截至截稿前，烏克蘭方面尚未回應路透社就俄羅斯國防部公布畫面所提出的置評請求。