鄭麗文稱「普丁不是獨裁者」　綠議員：配合中俄重新定義民主

實習記者石嘉豪／台北報導

準國民黨主席鄭麗文日前接受外媒德國之聲專訪脫口，「普丁不是獨裁者，是透過民主選舉產生的」。對此，民進黨北市議員許淑華今（31日）在社群平台發文痛批，鄭麗文配合中俄，重新定義何謂「民主」，挑戰國際秩序，並把民主簡化成「有投票」就好。

許淑華表示，自2022年俄烏戰爭爆發以來，中國與俄羅斯共同致力於將戰爭重新包裝為「防衛俄羅斯主權的行動」，以模糊侵略與防衛的界線，按照鄭麗文的言論，若普丁是具有民意支持的總統，那麼普丁的侵略行為可被包裝為「民意所趨」的戰略決策，若中國未來對台灣採取軍事行動，便可宣稱，那是「內政統一」、「民意期待」，而非侵略。

許淑華直指，鄭麗文言論背後的目的跟意義，不僅是單純的政治立場問題，更是與中國、俄羅斯配合，重新定義何謂「民主」，聯手挑戰國際秩序，進一步在台灣內部製造對「民主與威權」邊界的混淆，好像在說「西方民主是假民主，我們才是真正的民主」，並把民主簡化成「有投票」就好，完全忽略自由、法治、言論權利。

關於鄭麗文受訪的談話，許淑華也憂心，過去這些年，在國際社會的視角下，台灣已經成為東亞的民主堡壘，因為我們跟西方民主陣營理念相同，站在一起，但鄭麗文的言論，可能會進一步動搖這個共識，也可能在外交層面削弱台灣作為「民主典範」的形象。

許淑華強調，鄭麗文不僅是「幫中國說話」，更是幫中國預先鋪設侵台的「話語正當性」之路，在幫威權世界打開一扇「合理」通往台灣的門，因此，許淑華呼籲，我們應該隨時保持警覺，並擁有清楚認知，這樣才能守護真正的民主與自由，守護我們的家。