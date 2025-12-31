台中LaLaport改裝迎歲末　攜手NET邀百位心障青年封館選新衣

▲台中LaLaport與服飾品牌NET邀請在地社福組織「信望愛智能發展中心」約百位心智障礙青年與家長，舉辦封館選衣活動。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中LaLaport在開幕近三年後近日完成南館的大規模改裝，並以「Renewal Open」為主題迎接新年度。業者表示，此次改裝引進更貼近日常生活的品牌，並在正式對外開放前，特別與公益團體合作，舉辦封館送暖活動，與在地社會共榮。

▲人氣手搖飲品牌序序茶也在新櫃之列 。（圖／記者游瓊華攝）



台灣三井不動產董事長久一康洋說明，這次南館1樓新增了國民服飾「NET」、連鎖餐飲「頂呱呱炸雞」、「序序茶」，以及親子客群喜愛的「Pintoo」、「Gashapon」扭蛋專賣店與手作體驗店「GAGA Monster」等，旨在強化生活機能。

除了品牌調整，館方在設施上也升級成親子友善空間。繼北館的戶外遊戲區後，南館將於近期啟用全新的室內免費遊戲場域「LaLa LAND」，採用安全遊具材質與明亮空間設計，希望能補足室內親子活動的機能，吸引更多家庭客群。

此外，LaLaport也在昨(30)日聯合館內專櫃NET及瓊安郭光生教育基金會，邀請在地社福組織「信望愛智能發展中心」約百位心智障礙青年與家長，舉辦封館選衣活動。在專屬時段內，讓學員們能在無壓力的友善環境中，自在挑選自己喜歡的衣物。

信望愛協會代表蕭后汶表示，這對心智障礙者而言是十分珍貴的體驗，因為他們在日常生活中，鮮少有機會能親自決定自己想穿的服飾，感謝業者與基金會的支持，讓這群青年們能擁有一個難忘的歲末回憶。