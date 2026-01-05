今年首起！彰化美港公路驚見石虎口吐鮮血亡　疑穿越馬路遭撞死

記者唐詠絮／彰化報導

2026年才剛開始，台灣野生動物保育就傳出令人心痛的消息！今（5日）上午，彰化縣和美鎮美港公路被民眾發現一隻保育類石虎慘死路邊，確定為今年全國首起石虎「路殺」事件。石虎雙眼爆開、口吐鮮血的慘狀，令趕赴現場的縣議員與專業人員感到震驚與不捨。

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

民眾通報路邊驚見動物屍體

事件發生於和美鎮美港公路往國道三號的路段。有民眾上午行經時，發現路邊有一具動物屍體，外觀疑似流浪貓或珍貴的石虎，隨即通報縣議員賴清美。賴清美獲報後，立即與屏東科技大學森林系碩士的兒子曾煥燁趕赴現場。具備專業知識的曾煥燁，依據動物身上獨特的斑點紋路與臉部特徵條紋，當場確認這正是一級保育類動物—石虎。目前初判，這隻母成年石虎疑似上午7點多被撞，當時還有餘溫，目前身體已經僵硬。

▲議員賴清美與兒子(特助)曾煥燁前往處理。（圖／議員賴清美提供）

死狀甚慘疑遭車輛撞擊

賴清美描述，這隻石虎死狀悽慘，明顯受到嚴重撞擊。她感到不解且憂心的是，石虎傳統棲息地多以淺山地區為主，距離2023年鹿港鎮媽祖大道發生的石虎路殺事件地點不遠。她懷疑石虎是在嘗試穿越馬路時，不幸遭往來車輛高速撞擊致死。這起事件不僅是2026年全國首例，也凸顯石虎活動範圍可能面臨的壓力與變化。

議員籲請用路人關注道路生態

賴清美已通報彰化縣政府農業處前往處理。後續可能將石虎的屍體送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心（南投特生中心），進行進一步的學術研究與死因分析，以了解其生理狀況與可能的遷徙路徑。

為避免悲劇一再重演，賴清美呼籲，用路人在經過野生動物出沒熱區時應減速慢行、提高警覺，共同為台灣珍貴的野生生命留下一條生存之路。