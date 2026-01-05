　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

今年首起！彰化美港公路驚見石虎口吐鮮血亡　疑穿越馬路遭撞死

記者唐詠絮／彰化報導

2026年才剛開始，台灣野生動物保育就傳出令人心痛的消息！今（5日）上午，彰化縣和美鎮美港公路被民眾發現一隻保育類石虎慘死路邊，確定為今年全國首起石虎「路殺」事件。石虎雙眼爆開、口吐鮮血的慘狀，令趕赴現場的縣議員與專業人員感到震驚與不捨。

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

民眾通報路邊驚見動物屍體 

事件發生於和美鎮美港公路往國道三號的路段。有民眾上午行經時，發現路邊有一具動物屍體，外觀疑似流浪貓或珍貴的石虎，隨即通報縣議員賴清美。賴清美獲報後，立即與屏東科技大學森林系碩士的兒子曾煥燁趕赴現場。具備專業知識的曾煥燁，依據動物身上獨特的斑點紋路與臉部特徵條紋，當場確認這正是一級保育類動物—石虎。目前初判，這隻母成年石虎疑似上午7點多被撞，當時還有餘溫，目前身體已經僵硬。

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

▲議員賴清美與兒子(特助)曾煥燁前往處理。（圖／議員賴清美提供）

死狀甚慘疑遭車輛撞擊 

賴清美描述，這隻石虎死狀悽慘，明顯受到嚴重撞擊。她感到不解且憂心的是，石虎傳統棲息地多以淺山地區為主，距離2023年鹿港鎮媽祖大道發生的石虎路殺事件地點不遠。她懷疑石虎是在嘗試穿越馬路時，不幸遭往來車輛高速撞擊致死。這起事件不僅是2026年全國首例，也凸顯石虎活動範圍可能面臨的壓力與變化。

議員籲請用路人關注道路生態

賴清美已通報彰化縣政府農業處前往處理。後續可能將石虎的屍體送往行政院農業委員會特有生物研究保育中心（南投特生中心），進行進一步的學術研究與死因分析，以了解其生理狀況與可能的遷徙路徑。

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

▲石虎被發現陳屍在美港公路。（圖／議員賴清美提供）

為避免悲劇一再重演，賴清美呼籲，用路人在經過野生動物出沒熱區時應減速慢行、提高警覺，共同為台灣珍貴的野生生命留下一條生存之路。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲
快訊／台積電內鬼！又1工程師遭起訴　求刑8年8月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台積電還有內鬼！又揪出一工程師竊取機密、東京威力主管滅證

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

快訊／花蓮民宅2F火警！大量濃煙四處竄　鄰居急抱神像逃命

在公司「後方環抱」美女同事36秒　土地開發商認罪賠償改輕判

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

台積電還有內鬼！又揪出一工程師竊取機密、東京威力主管滅證

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

快訊／花蓮民宅2F火警！大量濃煙四處竄　鄰居急抱神像逃命

在公司「後方環抱」美女同事36秒　土地開發商認罪賠償改輕判

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

警民聯手守護荷包　豐里警即時戳破假貸款詐騙

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

伸港新案單坪價衝32萬　賣出26筆登頂彰化「成交王」

張書豪「顧兒被當壞人」崩潰！　挫折喊：希望也能分到一些愛

陸26歲正妹網紅被男友騙至「柬埔寨」　雙腿疑遭打斷被丟路邊

趙露思直播挑戰撒嬌舞　脫口「像蒼蠅」惹TWS粉絲不滿

社會熱門新聞

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

即／新北司機卸鋼板突滑落　當場遭壓爆頭亡

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

即／30歲獨子半夜開車外出　撞電桿噴飛草叢爆頭亡

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

即／騎車上武嶺斷魂！東華男大生過彎摔落邊坡身亡

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

快訊／國道小貨車突停下遭追撞！女駕駛噴飛命危

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

更多熱門

相關新聞

彰化輪胎工廠倉庫暗夜大火　機具全毀損失待估

彰化輪胎工廠倉庫暗夜大火　機具全毀損失待估

彰化縣埤頭鄉昨（4日）深夜，發生一起輪胎工廠倉庫火警，消防單位出動轄區8個分隊趕往現場，所幸及時滅火搶救，未延燒到工廠也無人員受傷受困，火勢約一小時後獲得控制，詳細起火原因仍待進一步調查。

全台連日低溫特報！彰化48小時「6人無呼吸心跳」

全台連日低溫特報！彰化48小時「6人無呼吸心跳」

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍

彰化埤頭凌晨傳槍聲！男酒後不爽開槍

國道4車驚險連環撞3人受傷　後車驚險閃過

國道4車驚險連環撞3人受傷　後車驚險閃過

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

駕駛設定導航太專心　休旅車輾過逗狗女

關鍵字：

彰化石虎國寶保育類賴清美美港公路

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面