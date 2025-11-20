　
地方 地方焦點

自主研發呼吸調控技術　大林慈濟放射腫瘤科榮獲ICQCC金獎

▲▼ 大林慈放射腫瘤科勇奪 ICQCC 金獎 自主研發呼吸調控技術獲肯定 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈放射腫瘤科勇奪 ICQCC 金獎 自主研發呼吸調控技術獲肯定 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大林慈濟醫院再傳捷報！放射腫瘤科參加由財團法人先鋒品質管制學術研究基金會舉辦的「2025年國際品管圈大會（ICQCC）」，以「提升呼吸調控放射治療遵循率」為主題勇奪金獎，展現大林慈濟醫院在醫療品質與智慧放療的卓越水準。

▲▼ 大林慈放射腫瘤科勇奪 ICQCC 金獎 自主研發呼吸調控技術獲肯定 。（圖／大林慈濟醫院提供）

大林慈濟醫院放射腫瘤科自2012年成立「套圈圈」品管圈以來，在全國競賽屢屢獲獎，先後獲得4金5銀16銅，成績優越。此次由周嘉慧醫師全程以流利英文進行分享，完整呈現團隊在呼吸調控放射治療上的突破，從臨床問題、病人需求到資訊系統整合，皆獲得高度肯定。

周嘉慧醫師指出，呼吸調控是精準放射治療的重要技術，尤其肝癌、乳癌及肺癌病人的腫瘤會隨著呼吸起伏而位移，若能協助病人穩定閉氣，不僅能減少正常組織受照射的風險，也能讓腫瘤鎖定更精準，副作用更低。

放射腫瘤科技術主任石怡婷分享，為達到「品質標準一致性、提升放射治療精準度」的目標，放射腫瘤科不僅建立了一致性的呼吸調控訓練和引導手法，更自行研發了視聽覺雙重回饋的呼吸調控技術，同時提供病人居家呼吸練習影片及復健照護包，讓病人回家後可以反覆自主練習，以增進對治療過程的理解，降低治療時的緊張感，讓病人在治療時更能配合指令穩定閉氣。

此外，放腫科團隊貼心為病人提供客製化治療固定模具和四肢輔助軟墊，減少病人長時間躺臥的不適感，讓病人治療時能更舒適放鬆，更能遵循指令以完成治療，病人整體舒適度及滿意度皆有提升。

▲▼ 大林慈放射腫瘤科勇奪 ICQCC 金獎 自主研發呼吸調控技術獲肯定 。（圖／大林慈濟醫院提供）

除了從病人端強化配合度，放射腫瘤科也將智慧醫療導入治療流程，自行開發「放射治療資訊平台」，利用資訊系統進行把關，防止人為遺漏和交班訊息錯誤。在醫師開單時，系統能根據病人年齡、國際疾病分類第十版（ICD-10）診斷、活動行為能力狀況評估（ECOG）等條件，自動分析判斷是否適合使用呼吸調控治療，並利用影像資料庫AI智能自動鑑別病人肝臟、肺臟的功能性區域，提供更精準的治療建議。放

放射腫瘤科主任洪世凱醫師表示，放射腫瘤科自行開發的「放射治療資訊平台」，目前已有三項核心技術通過發明專利認證，並累積超過30項醫品病安獎座及標章，成為全台市占率最高、功能性最齊全的商運系統。未來，團隊也將持續精進，持續為癌症病人帶來更可靠的治療選擇。。

大林慈濟呼吸調控放射治療ICQCC醫療品質

