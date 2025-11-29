核醫科全員參與t創新研究　大林慈濟核醫科奪論文與期刊雙獎

▲▼ 大林慈濟核醫科勇奪論文、期刊雙獎 全員參與展現研究能量 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大林慈濟醫院核子醫學科在今年「核醫學學會年會」再傳捷報，一舉獲得「論文團體貢獻獎」與「期刊團體貢獻獎」，展現多年持續累積的研究能量與臨床創新成果。核醫科技術主任廖建國表示，這份榮耀不是個人的舞台，而是全科同仁共同努力的成果。「我們的研究文化已深耕十多年，每一位同仁都是點亮這份光亮的重要力量。」

核醫科主任莊紫翎表示，核醫科長期維持高研究密度，科內僅13位同仁，卻能在一年內共同產出31篇研究成果，平均每人至少2篇，是全台少見的研究能量。廖建國則笑說，研究從來不是「為了得獎」，而是同仁了解，在醫療服務之外，教學與研究同樣能提升病人的照護品質。「只要願意開始，我們就陪著同仁把一個小想法，磨成真正能改變醫療的作品。」這種「從無到有、全員參與」的文化，也成了科內能夠年年保持高動能的原因。

核醫科的研究題材不侷限於新藥或尖端科技，更貼近臨床需要。廖建國舉例，如同仁將口頭衛教改為電子影音衛教、透過九年影像流程回溯分析降低標示錯誤率、改善病人移床與跨科合作方式等，都反映研究的核心精神，用實證讓醫療更安全、更有效率。

今年獲獎論文之一，由核醫科游舜宇醫師針對腎臟出血病人的創新應用研究。一名 32 歲腎臟出血病人，接受經導管動脈栓塞術（TAE）止血後，術後仍持續出現腎周血腫，傳統影像難以判斷是否仍有活動性出血。游醫師團隊以 Tc-99m 標記紅血球顯像結合正子造影進行評估，雖然掃描可見殘留血腫，但未有任何顯影劑活性，顯示出血已停止，成功避免病人接受不必要的侵入性檢查。後續病人血色素穩定回升，順利出院。這項研究顯示，核醫影像在複雜出血判讀上的非侵入性優勢，未來可望成為更多臨床情境中的重要工具。

除了研究量能與臨床應用屢屢獲肯定外，核醫科也積極推動教育傳承與跨科合作，從精實醫療到智慧醫療都能看見團隊投入的足跡。核醫科主任莊紫翎表示，研究不只是數字，而是一種讓醫療更好的能力。我們希望把這份精神延續下去，讓臨床、教學與研究真正三軸並進。