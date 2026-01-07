不再訊息轟炸！iPhone「1功能絕對不關」　果粉推爆：震動都嫌煩

▲一票人24小時開啟「勿擾模式」 。（圖／翻攝蘋果官網）

網搜小組／劉維榛報導

「勿擾模式」不只晚上用！一名女網友驚呼，發現超多人24小時開著iPhone「勿擾模式」，不僅不震動、不響鈴，甚至連訊息都不讀。文章曝光後掀起熱議，一票人坦言「開勿擾已經4年了」、「連震動都嫌煩」，但也有外送員崩潰喊「找不到人送餐，超痛苦！」

一名女網友在Threads表示，最近發現許多iPhone用戶會全天候開啟勿擾模式。她對此感到相當訝異，認為這樣可能錯過重要來電或訊息，因此發文詢問「有人在使用這個模式嗎？」

網友狂推「清靜人生」：連震動都嫌煩

文章一出，引來千名網友笑回，「勿擾+靜音+不震動，Every day～Every moment」、「總是開勿擾！就是因為連震動都嫌煩，所以無法理解為什麼有些人可以開聲音打字？那鍵盤聲讓我很躁，或者手機來電時有鈴聲」、「全年午休加靜音」、「勿擾+靜音，我家人常常問我為什麼都不接電話」、「半夜12點開始到下午1點，睡覺時間必須勿擾」、「常年勿擾身邊的人曾經找不到我打不進來氣炸，後來只設定給幾個身邊的人打得進來」、「全年無休開勿擾已經4年了」、「在出社會工作前手機永遠都是勿擾+1，比較熟的朋友就知道打電話要連打兩次我的手機才會響」。

但對於外送員或臨時聯絡工作者來說，卻是個惡夢，「一堆人用這個模式，害我們外送員找不到人，東西送到了APP通知也沒看見」。

「勿擾模式」恐錯過緊急電話

事實上，開啟iOS的「勿擾模式」（Do Not Disturb）功能後 ，在指定時間內可以不受任何電話、鈴聲、簡訊或是各種APP訊息通知，能避免被過多的訊息打擾，獲得專注工作或休息的時間，但有緊急狀況發生時，可能會無法及時聯繫到對方。