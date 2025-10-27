　
地方 地方焦點

千人登紅橋祈福！西螺大橋藝陣文化祭磅礡落幕

▲西螺大橋藝陣文化祭萬人祈福，信仰能量照亮夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善為西螺福興宮太平媽掌轎，前往西螺大橋第16拱進行會香團拜儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在濁水溪畔、紅橋之上，鼓聲震天、旌旗飛舞，萬人齊聲祈福。2025西螺大橋藝陣文化祭昨（26）日晚間在300秒高空煙火照耀下磅礡落幕，象徵信仰與文化力量再度匯聚，讓整座紅橋化作一條「文化紅毯」，閃耀夜空。活動由雲林縣政府與西螺福興宮攜手，今年以「讓文化走上橋，讓信仰走進心」為主軸。

從2020年開辦以來，西螺大橋藝陣文化祭年年升級，不只讓西螺人的信仰更團結，也讓這座跨越濁水溪的老橋充滿生命與故事。雲林縣長張麗善率縣府團隊登橋祈福，與彰化縣政府參議王玟升、立委張嘉郡、西螺福興宮董事長楊文鐘等貴賓共同主持儀式。西螺福興宮董事長楊文鐘及由福興宮動員超過20組陣頭、號召近千人，齊聚西螺大橋第16拱舉行會香團拜儀式，場面壯觀震撼。

▲西螺大橋藝陣文化祭萬人祈福，信仰能量照亮夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮董事長楊文鐘感謝縣府支持，盼讓傳統文化繼續發光。（圖／記者游瓊華翻攝）

這場年度信仰盛會更號召雲林、彰化近30間宮廟共同參與，包括溪州、北斗、二水、田中、大城等濁水溪沿岸的廟宇齊聚，陣頭由頭旗、太子團、彌勒團、神童團、將軍團、哨角團領頭，共超過300位成員，浩浩蕩蕩沿橋而行。萬燈齊明、香煙裊裊，為國家與社會祈福，展現濁水溪流域的信仰凝聚力。

福興宮董事長楊文鐘表示，感謝張麗善縣長上任以來對於西螺人的疼惜與照顧，每年大橋藝陣文化祭都吸引許多外地的遊客專程前來，讓西螺的鄉親朋友再次建立文化自信，以身為西螺人為榮，今年的開幕晚會跟祈福團拜看到很多家長帶著小朋友一起參與，氣氛相當溫馨，希望未來縣府可以持續辦理相關活動，讓傳統的力量繼續發光，匯聚成照亮台灣的文化力量。

▲西螺大橋藝陣文化祭萬人祈福，信仰能量照亮夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

壓軸的300秒焰火秀在祈福鐘聲中施放，金光、銀瀑、彩焰交織，照亮整座紅橋與濁水溪面。許多民眾驚呼連連，笑著說「今年比跨年還精彩！」有人雙手合十祈願、有人擁抱拍照留念，現場洋溢著滿滿幸福感。這場融合信仰、藝陣、煙火與親子互動的活動，讓「文化祭」不只是表演，而是一場生活的體驗。紅橋上承載的不僅是濁水溪風，還有世代傳承的信仰與驕傲。

▲西螺大橋藝陣文化祭萬人祈福，信仰能量照亮夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺大橋藝陣文化祭祈福，信仰能量照亮夜空。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

西螺大橋動工補強　張麗善、王惠美同祈安全圓滿

跨越濁水溪、連結彰化與雲林兩縣的重要地標「西螺大橋」，歷經72年風雨滄桑，今（27）日上午迎來「維修補強工程」開工祈福典禮。兩縣縣長張麗善、王惠美同場祈願施工平安，象徵中央與地方攜手守護這座承載無數鄉愁與歷史的紅橋，再現風華。

西螺鎮濁水溪西螺大橋藝陣文化祭信仰西螺福興宮太平媽祖雲林

