濁水溪畔守護 300 年　西螺福興宮營隊成寒暑假「最佳救星」

▲西螺福興宮開放報名首日，家長清晨就到廟埕排隊，現場擠滿等待報名的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮開放報名首日，家長清晨就到廟埕排隊，現場擠滿等待報名的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺西螺福興宮邁入第 35 屆的「太平媽成長營」於12月6 日正式開放報名，一早廟埕就人聲鼎沸，不少家長天未亮就帶著孩子到廟前排隊，場面宛如熱門演唱會搶票。這項已辦十多年、每年冬夏兩季固定登場的營隊，成了許多家長寒暑假最期待的「救星」，不僅能讓孩子在太平媽庇佑下度過充實假期，還能透過團隊活動學習自信與合作。

今年報名情況同樣踴躍，僅半小時就湧入預計招生名額，許多外縣市家長更是趕在第一時間衝到西螺。福興宮人員笑說，「每年都是這樣，越來越像偶像見面會。」據指出，今年最遠有來自新北市的家庭清晨就開車南下，只為搶到名額，順利替孩子「緣定太平媽」。

▲西螺福興宮太平媽祖。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮太平媽祖，被視為濁水溪畔重要守護神，香火鼎盛。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮擁有逾三百年歷史，被地方視為濁水溪畔的重要守護神，香火鼎盛，是雲林、彰化一帶的重要媽祖信仰中心。地方長輩說，早年濁水溪氾濫頻繁、度日辛苦，居民靠著太平媽保佑渡過許多難關，因此這裡的信眾對福興宮有著特別深厚的感情，也更希望下一代能與媽祖結緣、學會平安與善良。

今年的成長營從活動設計到執行同樣不馬虎。福興宮與虎尾科技大學合作，由大專生組成執行團隊，歷經一整學期的企劃、排練，就為給孩子們一個難忘的假期。營隊將於 1 月 24 日、25 日舉行，今年預計最多招收 210 名學員，除了保留給西螺在地學校的清寒優秀名額外，其他名額早已供不應求。

活動內容也更貼近孩子們的興趣。本屆以人氣動漫為主題，不僅在迎新晚會中安排主題曲串場，連團康遊戲也融入動畫元素，讓孩子更容易投入氣氛。營隊中規劃多項寓教於樂的科學體驗，如非牛頓流體實驗、濾水器原理探索、磁力車操作等關卡，讓孩子在玩樂中認識基礎科學，也能透過闖關與團隊任務增進合作精神。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽成長營已陪伴近萬名學子度過寒暑假，甚至有不少人從國小學員到國高中隊輔，長大後再回到廟裡加入太平媽駕前志工團。有人更因為營隊相識相戀，被信眾戲稱「太平媽相親會」。廟方強調，這樣的傳承才是最珍貴的成果，也是西螺人最重要的地方情感。

楊文鐘強調，希望透過營隊延續太平媽的慈愛精神，讓信仰在下一代心中扎根。「孩子在這裡不僅學到技能，也學會溫暖和互助，這比任何課程都更重要。」更表示，只要地方需求還在、孩子還願意來，成長營就會一直辦下去。

▲西螺福興宮開放報名首日，家長清晨就到廟埕排隊，現場擠滿等待報名的民眾。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲太平媽成長營報名一早已湧現大量家長與學童，現場氣氛熱鬧如演唱會搶票。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

古坑綠色隧道變美食戰場　滷肉飯節吸萬人同嚐雲林味

一年一度的美食盛宴「2025 雲林滷肉飯節」今（6）日上午於古坑綠色隧道中央大草皮盛大開幕。本屆神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的10家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯供來賓及民眾一起品嘗，現場飄散濃郁滷香，吸引全國各地民眾湧入，共享雲林好味。

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

林內龍過脈步道整修完工重啟　開復廟羊肉爐飄香迎山友

斗六推永續人行環境　大同路、成功路改善計畫公開說明

斗六推永續人行環境　大同路、成功路改善計畫公開說明

魚排藥檢烏龍！合作社「清點損失中」：與高市衛生局協調賠償

魚排藥檢烏龍！合作社「清點損失中」：與高市衛生局協調賠償

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

魚貨被冤檢驗誤爆10倍！雲林縣晚間發聲

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

