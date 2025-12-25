藍議員突被封鎖！詹江村酸民進黨：可控制小紅書，無法控制臉書？

▲如果時常被檢舉，或是違反社群守則，臉書可能就會被限制使用。（圖／翻攝自Facebook）

記者曾筠淇／綜合報導

如果時常被檢舉，或是違反社群守則，臉書可能就會被限制使用。國民黨桃園市議員詹江村發文表示，同黨議員李柏坊的臉書日前被大量檢舉到封鎖，既然內政部長劉世芳可以控制小紅書，為何不能控制臉書？「期待有一天，臉書也能民主化，不要只怕川普一個人」。

李柏坊臉書被封 詹江村開酸劉世芳

詹江村在臉書粉專上發文表示，李柏坊過去在臉書只會貼人文風景、地方建設，但這樣的臉書帳號卻被大量檢舉到封鎖。對此，他便不禁開酸，劉世芳「是不會懂什麼叫作人權？什麼叫作言論自由？只會政治操作」。

詹江村接著說，「青鳥又要說，臉書是民進黨可以控制的嗎？那就怪了！劉世芳可以控制小紅書，為什麼沒辦法控制臉書？是因為美國霸權嗎？還是因為中國大陸好說話？」臉書過去雖然把川普的帳號給封了，但後來又有趕緊恢復，「其他無辜被封的人呢？期待有一天，臉書也能民主化，不要只怕川普一個人！」

李柏坊臉書粉專還在！發文祝聖誕快樂

稍早查看李柏坊的臉書帳號，確實有個頁面顯示「目前無法查看此內容」，不過，他的粉專「桃園市議員李柏坊」現在仍可正常瀏覽，他稍早也有發文祝福大家聖誕節快樂，並提到今天還是行憲紀念日，所以今日的免費法律諮詢服務暫停一次。