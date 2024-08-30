北韓「洗腦夏令營」！　留學生每年暑假遭強制召回思想審查

▲北韓將優秀人才送出國留學，但是每年都必須返國接受思想審查，以免起異心。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓一名前往俄羅斯留學的知識青年，在拒絕北韓政府的強制召回令後，選擇逃亡至南韓。由美國政府資助的《自由亞洲電台》（RFA）報導，對於全球各地的學生而言，暑假是象徵自由的快樂時光，但是對來自北韓的留學生而言卻是必須返國接受封閉式思想審查營的地獄生活。

根據《自由亞洲電台》報導，出身平壤的金姓脫北男子數年前成功逃離北韓，並定居南韓。而他在南韓也遇到以前在北韓認識的朋友，該名朋友則向他自爆脫北原因。

原來該名友人原先在俄羅斯留學，但是就學期間接到北韓政府的命令，要求所有留學生都要立刻回國，嚇得他深感恐懼，最終決定脫北。

報導指出，這項規定是北韓領導人金正恩7月宣布重啟的最新命令，要求所有在俄羅斯、中國等海外留學的北韓學生，必須在暑假期間返國接受「思想檢查」。

根據《每日北韓》報導，北韓當局通常會要求在海外的北韓留學生於暑假返國，並在平壤集合，在人民大學習堂、青年同盟學習所等地進行15至20天的思想學習與思想檢討。

此舉是為了防止學生被資本主義「荼毒」，要徹底除去不該有的思想，防止留學生因為經常接觸外面的世界而萌生脫北的想法，這也被稱為「脫水」作業。

思想檢查包含公開批評會，只要是被認為「思想有問題」的留學生就必須站在台上接受公開批鬥，其他學生則須對其進行嚴厲的指責。這些學生往往還會被秘密警察列入監視名單，未來甚至面臨更嚴重的處罰，包含無法再回到原本的大學，或是無法再出國。嚴重者則會被立即送往收容所勞改，大好人生就此結束。

過去幾乎每年都會進行這類思想檢查，但受到新冠疫情影響，北韓政府自2020年1月起封鎖國境，導致許多留學生滯留海外，直到7月金正恩才宣布重新恢復該規定。隨著海外生活的時間越來越長，這些學生受到資本主義思想的影響也越來越深，因此北韓政府開始加強對他們的思想審查和監視。

北韓留學生們則開始擔心，自己無法適應母國的社會，更擔憂會被秘密警察抓走。《自由亞洲電台》報導指出，就有多名北韓菁英留學生為此拒絕回國選擇在俄羅斯潛伏。而這些學生未來則可能脫北，進一步尋求自由的生活。，