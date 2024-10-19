自爆常性幻想！他好奇女生「是否會想像帥哥裸體」　女網友吐實話

▲原PO好奇，女生是否會幻想帥哥裸體？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

有些人會對其他人產生「性幻想」，近日就有男網友透露，他有時候看到可愛的女生，就會腦補對方裸體的模樣，因此想知道，女生會不會這樣？也會想像帥哥裸體嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「女生會幻想帥哥裸體或色色嗎」為標題發文，提到他看到可愛的女生時，總會在腦海中想像她們的另一面，甚至是裸體的模樣。他接著還說，他在看成人影片時，女優逐漸脫下衣服、展現身材的片段總特別吸引他。

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因此原PO就好奇，女生也會這樣嗎？會想像帥哥裸體嗎？他還說，其實絕大多數的男生都會DIY，即便是帥哥、男神，也幾乎有「色色」的一面。

貼文曝光後，底下女網友紛紛留言回應，「不會欸，再帥都是欣賞的眼光看而已，不會有任何色色的想法」、「會想像男友的，其他沒任何關係的普通人不會 ，頂多看片的男優」、「帥哥限定，除非是歐美帥哥或男神、校草、偶像、男明星、男模等級才有可能，或是二次元動漫小說高富帥男神，現實生活普通男性，不會有任何想法」、「說實在，女生大部分不會，只會幻想自己的另一半」、「我只會幻想男友，陌生人再帥也不會有性幻想」。

也有女網友表示，「會，看到身材好的特別容易想到。我每天都在幻想，這樣看下來只有我是少數不正常的」、「當然會啊，幻想不存在性別差異」、「居然這麼多人不會嗎！和身材好的+聊得來的，我都會偷偷幻想欸」、「二次元的會，遊戲小說動漫的角色，我真的抵抗不了紙片人的誘惑」。話題引發討論。