▲Meta AI被爆可模仿明星和迪士尼角色的聲音與未成年用戶性對話,引發爭議。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

《華爾街日報》一則爆炸性報導指出,Meta旗下Facebook和Instagram的AI聊天機器人被發現可以迪士尼角色和名人的聲音,與包括未成年的用戶進行生動而露骨的「性對話」,引發廣泛爭議。

《華爾街日報》實測發現,Meta旗下的AI聊天機器人可以使用好萊塢男星約翰希南(John Cena)、曾為「冰雪奇緣」(Frozen)角色安娜(Anna)配音的女星克里斯汀貝爾(Kristen Bell),以及英國89歲傳奇影后茱蒂丹契(Judi Dench)的聲音,與不分年齡的用戶進行「病態的」性對話。

其中一個例子是,當用戶要求聊天機器人以約翰希南的聲音,模仿這名WWE明星與17歲粉絲發生性關係的幻想場景時,AI彷彿知道這種行為是非法的,並進一步描繪了被警察逮捕的情境。另一個例子是聊天機器人以克里斯汀貝爾的聲音,模仿她在「冰雪奇緣」中扮演的角色安娜,與一名12歲男孩上演性愛場景。

Meta’s AI bots are empowered to engage in “romantic role-play.” The chats can turn explicit, even when the users are children. https://t.co/aBN3bzHsnG