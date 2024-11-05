北韓美女服務生被盯上！遭抓包直接槍決　淪思想洗滌重點對象

▲北韓在海外設置北韓餐廳賺取外匯收入，但是女服務生卻成為思想洗滌的重點對象。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

自新冠疫情解禁後，北韓當局開始加強對海外派遣勞工的思想審查。消息人士透露，尤其是中國境內的北韓勞工，當局積極抵制「外來文化」，並透過一系列學習活動強化意識形態。其中經常與外界接觸的北韓餐廳女服務生更成為重點觀察對象，只要被發現思想不合格，將直接面臨處決的極刑。

根據《每日北韓》報導，自10月中旬以來，北韓當局開始進一步推動名為「打擊外來文化」的反覆教育活動，旨在防止外國文化滲透。而這樣的思想控制舉動，與北韓最近修改憲法，將南韓明確定義為「敵對國家」的政策保持一致。

消息人士透露，當局藉此提高民眾對南韓的敵對意識，同時煽動海外派遣勞工的反韓情緒，以確保海外勞工對國內政策保持忠誠。

北韓2020年12月制定「反動思想文化排擊法」，並以此為法律依據，進行思想教育與審查。根據此法，人民如果被發現涉及韓流等外來文化的傳播，將會面臨無期徒刑或死刑，顯示當局對文化滲透的零容忍態度。而這項高壓政策也讓海外勞工中最容易接觸外界的北韓餐廳女服務員面臨更大風險。

在中國，許多北韓女性勞工被派遣到服裝廠或水產加工廠工作，過著被嚴格控制的集體宿舍生活，與外界接觸的機會少又少。然而，北韓餐廳的女服務員由於要接待當地顧客，很難完全與外部環境隔絕，因此也被政府列為重點審查對象。

近年來，有部分北韓餐廳服務員在回國後遭到嚴格的思想審查，而那些被認定為「思想不合格」的人，最終都遭到處決。北韓當局的加強控管，也嚇得許多北韓餐廳服務生，被迫冒險從中國逃往南韓。

事實上，這種恐懼並非無中生有。根據《讀賣新聞》2023年12月23日的報導，消息人士指出，自北韓重新開放與中國的邊界後，金正恩下令要求對超過6000名返國的海外勞工、留學生及外交人員進行嚴格的思想審查，部分被查出經常觀看南韓影視作品的人則是遭到槍決。

北韓此次修憲正式將南韓視為敵國，表明這類思想管控在未來可能會更加嚴厲。過去被北韓民眾視為夢寐以求的海外工作，如今卻逐漸成為充滿危險的選項，令北韓人望之卻步。