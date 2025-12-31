綠提名3縣市長候選人　陳素月選彰化、劉建國拚雲林、童子瑋戰基隆

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開縣市首長提名記者會，確定徵召綠委陳素月參選2026彰化縣長、基隆議長童子瑋參選2026基隆市長、綠委劉建國參選2026雲林縣長。總統兼任民進黨主席賴清德介紹，三位候選人都有很好的民意基礎，專業問政、深耕基層，獲得民眾一致肯定，會是最適合的縣市長人選。

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／記者杜冠霖攝）



賴清德介紹第一位基隆市長被提名人童子瑋，是基隆在地人，本身熱心公益，擔任基隆市體育會跆拳道主委、登山會理事長、籃球協會副主委，2027世界杯籃球賽亞洲區比賽，童子瑋是代表隊領隊，他為何會從政？完全是出於對土地的感謝，他認為理想用講的不夠，應該實地去執行，所以投入政治工作行列。一開始長輩並不支持，所以童子瑋首次選舉用無黨籍參選，沒有黨的資源、也沒有家中長輩奧援，靠市民支持高票當選。

賴清德指出，這次童子瑋願意接受徵召參選，因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。過去基隆是台灣頭，有繁榮的過去，但因為時代演變漸漸退去光環，一直到林右昌市長八年基隆重新升級，可以看到基隆發展方向，很可惜過去四年基隆又再次停頓。童子瑋推動三十年沒更新的廟口自來水管更新、基隆獅球嶺現代觀光夜景平台，更加深他應該出來幫助基隆進步，願意用經驗、專業，推動基隆回到雨都的繁華。

第二位是彰化縣長候選人陳素月，賴清德說，她經歷豐富，也人如其名，看起來就是素素的，很樸實，做事很踏實，把民眾當做自己的家人，像月亮的光芒一樣溫柔、幫助需要的民眾。陳素月過去是兩屆彰化縣議員、四屆立委，更曾拿到創彰化縣立委選舉紀錄最高票超過十萬票，且在立院問政一流、基層經營備受肯定。陳素月推動幾項建設對彰化發展深遠，第一是修改地方制度法，將員林鎮升格為員林市，她也關心彰化傳產發展，很多中小微企業需要政府協助，最重要的橋樑就是陳素月，幫他們解決土地、員工、環保，甚至補助獎勵問題，讓企業留在彰化繼續發展。

賴也提到，另外，高鐵2015年在彰化開站，但可惜高鐵彰化站沒有和台鐵串連，也是因為陳素月的努力，現在田中支線已經動土，未來台鐵會串連高鐵，讓彰化交通帶來不一樣的發展。陳素月就像阿信一樣，因為她是單親媽媽，要照顧小孩又要問政服務民眾，但從來沒有叫苦，而且表現傑出，也因此特別重視教育，包含選區大小學校的校舍改建、教育設施補充，都能看到她的努力。

賴清德介紹第三位是雲林縣長提名人劉建國，雲林縣父老鄉親都清楚劉建國是艱苦小孩出生，由媽媽扶養長大，從小跟母親相依為命，劉建國特別關心弱勢民眾，也在雲林成立社會關懷協會當會長，為了照顧窮苦人家，他也很有骨氣，年輕時為媽媽爭一口氣，後來對社會公益非常有抱負，從斗六市民代表做起、當了兩任縣議員，更是連續五任的資深立委，並擔任跨黨派團體的厚生會長，問政專業，是傑出的政治人物。

賴清德細數劉建國任內推動對雲林發展重要的建設，第一、斗六分院虎尾醫療大樓興建、老人醫療研究中心，有120億新台幣之多，雲林醫療資源相對不足，從2019年開始不斷持續爭取，一直到今年上個月才動土，過程前後有六年，可以看出他堅毅的精神，這個建設以醫學中心規模興建。第二、是虎尾溪整治，對雲林縣很重要，多年沒有整治就容易淤積淹水，劉建國向中央爭取，未來虎尾溪可以解決水患問題。劉建國關心弱勢、照顧雲林縣父老、爭取醫療資源、同時也爭取重大建設，是最適合的雲林縣長人選。