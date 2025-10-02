快訊／英國猶太會堂「贖罪日」遭襲2死4傷　嫌犯被當場擊斃

▲希頓公園希伯來會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）。（圖／翻攝Google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

英國曼徹斯特北部的克朗普索爾區（Crumpsall），2日發生一起重大攻擊事件。一名男子在猶太教最神聖的贖罪日（Yom Kippur）於希頓公園希伯來會堂（Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue）外先駕車衝撞人群，隨後又持刀行兇，造成至少2人死亡、4人受傷，其中3人傷勢嚴重。警方表示，嫌疑人已遭武裝警力擊斃。

綜合外媒報導，大曼徹斯特警方說明，上午9點31分接獲民眾通報，指有車輛衝向行人，且有人遭刺傷。救護人員隨即抵達現場，教堂內的信徒亦已安全撤離。由於贖罪日是猶太教徒全年最重要的宗教節日，當時教堂聚集了大量信眾參加宗教儀式。

為因應突發狀況，警方全面啟動PLATO警戒程序，派遣武裝人員進駐現場，並呼籲民眾遠離事發區域。曼徹斯特市長柏南（Andy Burnham）表示，理解猶太社群的恐懼心情，也希望大家能夠互相支持。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）則於社群平台X上表示，事件發生於猶太教最神聖的日子，更令人痛心。他宣布全國各地猶太教堂將加強警力部署，並提前結束在丹麥哥本哈根的安全會議，返國主持政府緊急應變小組（Cobra committee）會議。當地媒體指出，附近4家醫院已進入封鎖狀態，加強應變與保護措施。