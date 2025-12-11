苗栗一氧化碳中毒！1人昏倒房內　2人機警叫醒室友救回5條命

▲苗栗市今天凌晨發生5名聯合大學學生疑似一氧化碳中毒案，接受高壓氧治療後都已脫險。（圖／大千醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國立聯合大學5名學生在苗栗市共租一層樓，今（11）日凌晨有人驚覺頭暈，意識到可能一氧化碳中毒，立即通知室友時，發現1人已昏倒在房間，趕緊打開門窗、打119求助，所幸5人送醫接受高壓氧治療後，都已脫離險境。

大千醫院副院長暨高壓氧中心主任蔡建宗醫師指出，今天凌晨4點左右，在苗栗市某棟大樓承租一層樓的5位大學生（4男1女），其中2位的房間因較靠近瓦斯熱水器的位置，先後出現頭暈及短暫昏倒的現象，兩人意識到可能為一氧化碳中毒，因此趕快通知其他室友，結果發現1位室友已昏倒在房間中，便立刻連絡救護車送到該院急診救治。

蔡建宗說，5位學生就醫時，其中1位男性學生的房間沒有對外開窗，被同住學生發現昏倒在內，另外4位學生中，2位有短暫頭暈昏倒，2位則較輕微無大礙；5位學生在經過高壓氧治療後，順利恢復並持續追蹤觀察。消防局指出，救災同仁抵達時，5名學生意識清楚，現場偵測無一氧化碳濃度過高的情形，研判可能學生發現及時、又馬上打開門窗所致。

蔡建宗說，近日天氣寒冷，正是發生一氧化碳中毒的高峰期，一定要留意瓦斯熱水器的安裝位置，並定期安檢及注意排氣功能，同時室內應保持良好的通風，且安裝一氧化碳濃度的偵測警報器，早期預警以防止中毒。此次事件其中一位學生的房間無對外開窗，讓空氣無法流通，也是非常危險的情況。

他指出，由於一氧化碳是一種無色、無味的氣體，且比氧氣更容易與人體內的血紅素結合，造成血液不再攜帶氧氣到身體組織裡，因此會導致非常大的毒害甚至死亡。一氧化碳中毒初期症狀不易察覺，只會先感到輕微頭痛和頭暈，隨著中毒程度提升才會感到噁心、嗜睡；若情況嚴重，甚至會陷入昏迷。