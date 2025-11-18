奇美博物館推VR古埃及探險　《消失的法老》明年登場

▲奇美博物館將引進全球轟動的VR節目《消失的法老》，重現古夫金字塔壯麗場景。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館2026年將帶觀眾正式穿越古文明！館方宣布自2026年1月29日起推出沉浸式VR節目《消失的法老》，民眾戴上裝置即可瞬間置身4500年前的古埃及，踏入世界最著名的「古夫金字塔」深處，從王后密室一路登上金字塔頂端，甚至親臨法老古夫葬禮。今（18）日起開放線上預購，購票還能免費參觀常設展。

奇美博物館將2026年訂為「埃及年」，以真實文物搭配虛擬科技，打造「一站式古埃及體驗」。繼宣布與大英博物館合作明年推出《埃及之王：法老》特展後，今天再度公開引進全球轟動的VR體驗《消失的法老》。該節目由HTC VIVE Arts協力、並由沉浸式VR探險先驅 excurio 製作，自2022年於巴黎首演以來已吸引超過200萬人次參與，在法國、英國、美國等地造成熱潮，明年將首次於台灣登場。

VR內容以古夫金字塔為核心場景，觀眾將能進入平時不對外開放的神祕空間，包括仍屬禁地的王后密室；也能步上146公尺高的金字塔頂端，俯瞰開羅壯麗全景。節目更安排「乘坐太陽船漫遊尼羅河」以及「參與古夫葬禮」兩大經典場景，將虛構冒險與史實場面合而為一，被國際媒體形容為「宛如走入電影」。

為求場景細節完全貼近真實，《消失的法老》特別與美國哈佛大學吉薩考古專案團隊合作，由埃及學教授彼得．德．曼努埃里安（Peter Der Manuelian）領軍，結合多年研究、現場勘查與全息掃描資料，運用虛擬引擎以1：1比例重建金字塔內外空間。製作團隊歷時18個月，確保每一處建築紋理、光影與古文明細節都能高度還原。

奇美博物館指出，《消失的法老》體驗時間約45分鐘，適合8歲以上民眾，無論家庭、學生族、年輕族群或樂齡族都能輕鬆參與。VR體驗將自2026年1月29日至2027年1月10日於館內全新打造的「VR體驗廳」登場。即日起開放線上預購，線上票價680元；開展後現場購票全票800元、優惠票750元，凡購票即免費贈送常設展參觀。詳情可至奇美博物館官網查詢。