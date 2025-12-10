奇美博物館《埃及之王：法老》熱度爆棚！　快速入場預約省時順暢

▲奇美博物館《埃及之王：法老》展前熱度攀升，館方推出「快速入場預約」協助分流。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館年度重量級特展《埃及之王：法老》未演先轟動，公布消息後即獲民眾熱烈關注，加上近期國內外掀起的埃及文化風潮，可預期展覽開幕初期將迎來大量參觀人潮，為讓已購票民眾縮短排隊時間、輕鬆入館，館方今宣布推出全新的「快速入場預約」服務，提供更節省時間、規劃更明確的參觀方式。

館方表示，感謝外界對《埃及之王：法老》的支持，目前票券仍持續於官網販售。此次新推出的「快速入場預約」並非強制措施，而是一項協助分散人潮、提升入場效率的便利服務。凡持有特展票券的觀眾，包括全票、優惠票、早鳥票等，只要上網選擇場次即可快速入場，不僅免去現場大排長龍，也能讓行程安排更加彈性、明確。

若民眾已購票但未預約場次，仍可直接到館依序排隊入場；惟遇尖峰時段可能需等待，館方建議可善用空檔體驗VR節目《消失的法老》、參觀常設展、於館內用餐或在戶外休憩，讓等待過程更加舒適。

「快速入場預約」操作簡潔，民眾只需先確認手中的票券是否已選定日期，再點選相對應的連結，輸入資料、勾選入場時段，即可完成預約。如需調整行程，也能於參觀前一日修改或取消。首波可預約的日期開放至2026年6月30日，後續時段則將自開展日（2026年1月29日）起陸續釋出。

另提醒，凡持有「開幕限定票」與「週三藝享票」的民眾，其票券已包含指定場次，因此無需另外進行快速入場預約。