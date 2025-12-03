LOPIA和牛便當踩雷！客怨「肉像口香糖」咬不爛　總經理回應被讚爆

▲有民眾到LOPIA消費，結果買和牛便當踩雷。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後受台人廣泛青睞，不過一位民眾趁著優惠，前往該超市購物、買了要價499元的和牛便當，卻出現整塊都是油邊、整塊都是筋的情況，讓他難以下嚥。事件曝光以後，該超市的總經理也在下方留言致歉，並且承諾退款。

這位民眾在Threads上分享，近日他趁著優惠到LOPIA消費，因為架上大部分的和牛已被搶光，於是選購了煎台旁最後2份和牛便當。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，實際食用的時候民眾發現，雖然便當肉量多，但有部分整塊油邊，油到令人反胃，甚至其餘的5、6塊「都是筋」，咬起來就像口香糖、根本沒辦法咬爛，最終只能丟掉一大半，浪費之餘也令他感到相當生氣。

▲有民眾到LOPIA消費，結果買和牛便當踩雷。（示意圖／記者林敬旻攝）



事件曝光以後迅速引發討論，LOPIA的總經理水元仁志也在貼文底下留言，詢問是哪間店發生的，他會聯繫店長處理，並且退款。由於原PO並未回應，水元仁志稍早又再度留言，指稱該便當可能是在LaLaPort南港店購買的，他會與店長聯繫，並且進行退款，希望原PO能帶上收據返回店裡處理。

水元仁志的回覆曝光以後，不少網友驚呆留言，「總經理伊人扛了公關部門」、「終究還是這個男人來了」、「危機處理好棒」、「總經理到底有沒有在睡覺」、「總經理，靠你了！我會再去驗收成果，請不要讓大家失望，拜託了。」

事實上，這已非水元仁志首次在Threads上回覆留言，日前舉辦和牛買一送一活動時，由於商品瞬間被搶光，且排隊人潮爆滿，水元仁志特地發文致歉，希望顧客能夠諒解，並且在網友們的留言下方一一道歉，展現出十足的誠意。