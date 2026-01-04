LOPIA總經理脆上狂海巡！旅日達人驚嘆：這社群經營教科書級

▲LOPIA超市。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本連鎖超市LOPIA進駐台灣後，受到許多台人喜愛，旅日達人林氏璧就在粉專發文，點名台灣LOPIA總經理水元仁志在Threads上的社群經營「是可以寫進教科書的等級」。他提到，水元不只常常親自發文介紹商品，還會「海巡」留言回覆網友，甚至連價格、物流、上架時間都說得一清二楚，讓不少消費者大大改觀，也成功把原本在台灣聲量普通的LOPIA，一步步推成討論度超高的日系超市。

LOPIA在台也想當「價格破壞者」？

林氏璧表示，最近在Threads上看到有人討論日本超市階級表，提到LOPIA在日本被定位為「價格破壞者」，比唐吉訶德還便宜，而水元仁志本人也親自留言回應，「希望大家稍微再等一下，等到台灣門市數量更增加、物流成本下降之後，雖不敢說價格破壞，但一定會讓大家覺得，在台灣買到的日本商品，竟然能是這樣的價格，這樣的品質？」這段話讓不少網友直呼誠意滿滿。

招牌「提拉米蘇」1個月爆賣進2萬盒

林氏璧也分享，水元日前發文透露，12月光是「提拉米蘇」就賣出「18,800盒」，而且這還只是全台9間門市的成績，後續商品正從義大利船運來台，「現在應該在南非附近，但因為遇到過年船運通關速度會變慢，真的上架可能要三月。」讓他也忍不住懊悔直呼，「忽然很後悔，上禮拜站在提拉米蘇面前想半天，我為何沒有拿呀。」

林氏璧坦言，自己看水元的發文風格「覺得很像自己寫的」，卻又訝異對方中文「看起來」怎麼這麼好。水元曾說過，發文一直是靠翻譯軟體完成，「如果完全沒有小編幫忙的話，真的很驚人啊。」林氏璧認為，就算真的請小編或行銷公司代操，「應該都做不到他這麼好」，更笑說這樣一個成功帳號，「成本可能是零，只是花的是總經理的時間成本。」

貼文一出引發大量共鳴，不少網友留言力挺，「他真的很誠懇去回答所有問題」、「因為在Threads看到總經理海巡，讓我已經連續三週去買肉」、「以前提拉米蘇一堆沒人買，現在變明星商品」、「這成本不是0，是水元總經理的肝啊」。也有人直呼，「真的，台灣LOPIA的社群經營，別的企業應該非常羨慕。」