政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

▲▼ 趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（圖／記者崔至雲攝）

▲趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（資料照／記者崔至雲攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌質疑近日有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道攻擊自己，中廣前董事長趙少康則公布證據，要求國安單位介入調查。對此，前立委邱毅12日表示，趙少康把自己政治金童的招牌給砸了，他認為，現在最樂的應該是總統賴清德和綠媒，他們都成了最大受惠者。

邱毅表示，趙少康把自己政治金童的招牌給砸了，在政治江湖翻騰了幾十年，有個規律是要遵守的，就是指控得拿出實槌的證據。他認為，現在中美貿易戰再起，川普一下子把大陸商品關稅提高為100%，又要對大陸商船課30倍港口費，大陸應付中美大國博弈，才是重點中的重點，哪有空去管國民黨主席選舉。

邱毅指出，會不會有人狐假虎威，拿著雞毛當令箭，自我吹噓，自抬身價，甚至雇公關公司，用人頭帳戶或機器人來洗板反串攻擊，干擾選情。

邱毅說，如果有就得拿出像樣的證據，遺憾的是，趙金童秀出的證據，都是幾百個粉絲的小帳號，而且內容就是評論一下幾位候選人，是比較支持鄭麗文沒錯，但這種證據是禁不起考驗的。他說，「我也支持鄭麗文，但我不是網軍」，在社交網站已形成公憤，這句話還成了口頭禪。

邱毅表示，現在最樂的應該是總統賴清德和綠媒，他們都成了最大受惠者，趙少康說「我只是要大陸官方約束一下」。他向趙少康表示，大陸官方要怎麼約束？趙不是常批評大陸沒有言論自由嗎？民進黨在蔡英文執政時，就想搞「數位中介法」，把黑手伸到網路內，企圖壓制批評民進黨的聲音。

邱毅說，他記得那時候，趙少康也是反對「數位中介法」，官方干涉網路言論的。綠媒很機靈，抓住這個機會，馬上斗大標題「中國介選國民黨主席選舉」。一下子，台灣網民憤怒了，大陸網民也生氣了，這種愚蠢的操作，怎麼說服台灣人民，國民黨有能力促成兩岸和平。

邱毅表示，趙少康是真懷疑鄭麗文背後的某個老闆，那就得拿出實槌的證據，閃閃躲躲影射，是反效果的。他認為，網民在這場封閉式選舉，大部分沒有投票權，但沒有投票權，不代表不能表達自己的意見，對候選人表示肯定或反對，台灣網民可以，大陸網民也可以，不是說兩岸都是中國人嗎？那大陸網民為什麼不能關心中國國民黨的黨主席選舉？

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

邱毅：趙少康把政治金童招牌給砸了　現在最樂的是賴清德跟綠媒

7年前就示警中國法律戰　沈伯洋嘆：這幾年身上多了不少箭

7年前就示警中國法律戰　沈伯洋嘆：這幾年身上多了不少箭

國民黨主席候選人郝龍斌日前指出，有至少花費近億元的境外勢力網軍介入國民黨主席選舉，藍營媒體人趙少康昨也召開記者會直指中國介選，國安單位應調查。而不少網友就發現，民進黨立委沈伯洋早在2年前就曾示警，國民黨是中國認知作戰最大受害者。沈伯洋今（12日）也感慨，7年前就呼籲大家重視「中國發居住證和身分證給台灣人」的法律戰，但當時卻被說想太多，7年後身上多了不少箭，但仍不放棄努力。

