　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐洲多座機場大亂！　自助報到系統「遭網攻癱瘓」全靠人工

▲▼ 網路攻擊使機場僅能以人工方式辦理報到及登機手續，布魯塞爾機場大批旅客排隊等待。（圖／路透）

▲ 機場僅能以人工方式辦理報到及登機手續，布魯塞爾機場大批旅客排隊等待。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲多座主要機場20日因供應商遭到網路攻擊，使報到及登機系統全面癱瘓，包括全球最繁忙的倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport）在內，被迫改採人工作業模式，造成大量航班延誤。

綜合《路透》及《美聯社》，為多家航空公司提供報到及登機系統服務的美國柯林斯航空系統公司（Collins Aerospace）19日夜間發生網路攻擊，該公司隸屬前身為雷神科技公司（Raytheon Technologies）的RTX，提供的技術讓旅客可利用機台自助報到、列印登機證及行李標籤。

比利時布魯塞爾機場聲明指出，「19日周五晚間，報到及登機系統服務供應商受到網路攻擊，影響包括布魯塞爾機場在內的多座歐洲機場」，只能以人工方式辦理登機手續，對航班時刻表造成重大影響，恐怕導致航班延誤或取消。

德國柏林布蘭登堡機場也證實受到波及，機場營運商已緊急切斷與相關系統的連線。希斯洛機場則稱柯林斯目前發生「技術問題」，可能導致出境旅客面臨延誤。

柯林斯證實，公司已得知其多用戶系統環境（MUSE）軟體在部分機場出現有關網路攻擊的中斷問題，但強調影響僅限於線上報到及行李託運服務，仍可透過人工作業減輕衝擊。該公司正積極處理問題，盼能盡快恢復系統。

受影響的機場建議旅客，出發前先向航空公司確認班機狀況。法國巴黎戴高樂、奧利及勒布爾熱機場目前則未受影響，德國最大的法蘭克福機場及瑞士蘇黎世機場也正常運作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
454 2 1145 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李興文愛妻遭詐「帳戶被清空」
輝達入股英特爾已賺12億美金！沈富雄曝傷最重「是它」
柯文哲驚傳染HPV　北市看守所回應了！
抽菸釀火！北市男受困死亡
柯文哲疑染HPV　醫分析病灶

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

母乳救命！偷渡船海上漂流12天　人妻每日餵10秒救回16人

歐洲多座機場大亂！　自助報到系統「遭網攻癱瘓」全靠人工

35歲「火辣後媽」激戰15歲繼子！全裸被尪抓包　羞拿毯子蓋下體

烏克蘭3死數十傷！俄軍580無人機40飛彈轟炸　波蘭戰機急升空

曼谷飯店驚悚命案！25歲女和男友呼麻後「走到頂樓」　下秒慘死

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋！　警急尋318名受害者

川普下重手！H-1B簽證年費飆300萬　微軟、亞馬遜急籲員工返美

東京1300戶大停電！　「起重機翻覆」砸中旁邊大樓、電線桿

北韓「敵對兩國論」納入憲法？最高人民會議登場　金正恩發言受矚

特斯拉撞樹起火！　「車門打不開」德國駕駛、2童活活燒死

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人

張韶涵演唱會臉上驚見蟲子 「險爬進嘴裡」完全不受影響

【很皮喔】邊荷律敬禮提早抬頭跟粉絲互動！秒被丹妃壓腦袋XD

【手機有了但衣服大了】開心開箱i17 Pro！結果賣家寄錯殼

【不知道該安慰誰】機器人揪萌娃拍照卻被爆哭 玻璃心碎慘縮牆角QQ

【要離婚了XD】被陌生女親會怎樣？老公直男發言+巴老婆頭

母乳救命！偷渡船海上漂流12天　人妻每日餵10秒救回16人

歐洲多座機場大亂！　自助報到系統「遭網攻癱瘓」全靠人工

35歲「火辣後媽」激戰15歲繼子！全裸被尪抓包　羞拿毯子蓋下體

烏克蘭3死數十傷！俄軍580無人機40飛彈轟炸　波蘭戰機急升空

曼谷飯店驚悚命案！25歲女和男友呼麻後「走到頂樓」　下秒慘死

英HIV男「4年約炮400男」故意傳播愛滋！　警急尋318名受害者

川普下重手！H-1B簽證年費飆300萬　微軟、亞馬遜急籲員工返美

東京1300戶大停電！　「起重機翻覆」砸中旁邊大樓、電線桿

北韓「敵對兩國論」納入憲法？最高人民會議登場　金正恩發言受矚

特斯拉撞樹起火！　「車門打不開」德國駕駛、2童活活燒死

于朦朧墜樓爆陰謀論「孫德榮鞠躬道歉」　自責發聲：我能力有限

李興文愛妻遭詐「帳戶被清空」怒報案　淡水警僅回：等待

桃園盃／重慶國中火力全開　9比1擊退中興國中

別再叫我「大肥肉」！　阿提諾加盟領航猿不排斥再戰中華男籃

城隍迎花神保生送平安　台南北區廟埕文化親子同樂

賴清德拋「興建中私宅」供青年用　國土署：與民間合作增房源

柯文哲驚傳染HPV　北市看守所回應了！

英美歐力挺台灣全社會防衛韌性　AIT：展現賴總統願景與承諾

亞洲第1人！韓籍譯者金泰成獲文化獎章　李遠感謝讓世界看見台灣

65歲+每13人就1人失智　竹山秀傳醫院辦樂智博覽會

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

國際熱門新聞

AV女優拍片「被父母抓包」　火速關IG帳號

M罩杯櫻花妹自爆：小五就有D奶

iPhone 17開賣！日本1機種「全色系容量」秒殺

與習通話　川普：TikTok過關、APEC見

川習對話曝：TikTok、經貿、和平全談了

快訊／馬斯克淨資產突破15兆！　全球史上第一人

川普重創科技業！　H-1B簽證年費飆300萬

日「4千人斬富豪」13億遺產全捐出　兄弟氣炸

56歲清潔婦竟是隱形富婆　2招被動年收605萬

25歲台男大阪落網！「詐團新招」騙裝監視器

黃仁勳穿燕尾服現身！國際巨頭同桌曝光

19歲少女和男友海邊約會　遭3男輪流性侵

曼谷飯店命案！她和男友呼麻後墜樓慘死

俄軍戰機入侵愛沙尼亞領空　川普回應了

更多熱門

相關新聞

美國達拉斯2機場「1800航班延誤」！原因曝

美國達拉斯2機場「1800航班延誤」！原因曝

美國達拉斯地區的2座機場19日因當地電信設備故障，被美國聯邦航空總署（FAA）下令停飛，導致超過1800個航班延誤，上百個班次被取消，大規模航班癱瘓，嚴重衝擊旅客行程。

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

韓國15座機場今起同步罷工　國籍航空飛韓班機暫未受影響

韓國15座機場今起同步罷工　國籍航空飛韓班機暫未受影響

機長喝酒害3航班延誤！日航37高層遭減薪

機長喝酒害3航班延誤！日航37高層遭減薪

關鍵字：

網路攻擊航班延誤機場報到系統安全漏洞

讀者迴響

熱門新聞

即／桃機一航廈驚傳槍響！

驚險畫面曝！航警連開8槍女乘客「跌出特斯拉」

釋昭慧發起「普發1萬捐國家」　他反問：能拒絕信眾供養？

大樂透中秋加碼！24家中獎店家名單出爐

退休講師「溺殺親孫」再墜樓　身亡不起訴

警連開8槍畫面曝　桃機一航廈包圍特斯拉　

明上午海警、晚上陸警！樺加沙最新預測曝　下周一暴風圈觸陸

iPhone 17 Pro「1顏色」　爆容易有刮痕

女YTR登山遇「GoPro裸男」　一堆人都遇過

吊車大王警告14兒女「嚴禁1事」　否則斷金援

「樺加沙」會更巨大！強颱之姿奔家門口　暴風圈周一涵蓋3地

沒關好車門500箱飲料噴飛！司機喊：別再撿了

「三颱共舞」路徑曝　樺加沙颱風雲系21日抵台

「張清芳離婚拿不到十分之一」　小三嗆咒正宮早點死

樺加沙颱風眼現身「周一升級強颱」　巨大暴風圈掃過南部

更多

最夯影音

更多

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面