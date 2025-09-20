歐洲多座機場大亂！　自助報到系統「遭網攻癱瘓」全靠人工

▲ 機場僅能以人工方式辦理報到及登機手續，布魯塞爾機場大批旅客排隊等待。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐洲多座主要機場20日因供應商遭到網路攻擊，使報到及登機系統全面癱瘓，包括全球最繁忙的倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport）在內，被迫改採人工作業模式，造成大量航班延誤。

綜合《路透》及《美聯社》，為多家航空公司提供報到及登機系統服務的美國柯林斯航空系統公司（Collins Aerospace）19日夜間發生網路攻擊，該公司隸屬前身為雷神科技公司（Raytheon Technologies）的RTX，提供的技術讓旅客可利用機台自助報到、列印登機證及行李標籤。

比利時布魯塞爾機場聲明指出，「19日周五晚間，報到及登機系統服務供應商受到網路攻擊，影響包括布魯塞爾機場在內的多座歐洲機場」，只能以人工方式辦理登機手續，對航班時刻表造成重大影響，恐怕導致航班延誤或取消。

德國柏林布蘭登堡機場也證實受到波及，機場營運商已緊急切斷與相關系統的連線。希斯洛機場則稱柯林斯目前發生「技術問題」，可能導致出境旅客面臨延誤。

柯林斯證實，公司已得知其多用戶系統環境（MUSE）軟體在部分機場出現有關網路攻擊的中斷問題，但強調影響僅限於線上報到及行李託運服務，仍可透過人工作業減輕衝擊。該公司正積極處理問題，盼能盡快恢復系統。

受影響的機場建議旅客，出發前先向航空公司確認班機狀況。法國巴黎戴高樂、奧利及勒布爾熱機場目前則未受影響，德國最大的法蘭克福機場及瑞士蘇黎世機場也正常運作。