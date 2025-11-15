解密情報曝：阿里巴巴助解放軍「鎖定美國目標」　恐威脅國安

▲ 阿里巴巴被指協助解放軍軍事行動。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國政府最新解密情報文件指出，中國電商巨頭阿里巴巴涉嫌協助中國人民解放軍進行針對美國境內目標的軍事作戰行動，引發華府對中國科技企業威脅國安的關切。

根據英媒《金融時報》取得的白宮國家安全備忘錄，這份標註「最高機密」的情報文件詳細記載阿里巴巴如何向解放軍提供白宮認為威脅國安的能力。情報顯示，阿里巴巴不僅提供中國政府及解放軍存取客戶敏感資料的管道，包括IP位址、Wi-Fi資訊和付款紀錄，更提供多項AI相關服務。

文件指出，阿里巴巴員工曾將「零日漏洞」相關資訊轉交給解放軍，這類未知的軟體安全漏洞令開發人員來不及修補，成為網路攻擊破口。前中情局中國分析部門主管威爾德（Dennis Wilder）警告，解放軍網路入侵行動的廣度和深度已達到「前所未有」的水準。

威爾德指出，「解放軍每天對美國關鍵基礎設施進行廣泛入侵行動，包括機場、海港及太平洋地區美軍的重要運輸節點，甚至是美國本土」，「目標是為其『系統性破壞戰』策略奠定基礎，以備軍事衝突時實施。」

阿里巴巴則否認上述指控，「這些據稱基於美國情報的指控完全是無稽之談，明顯是企圖操弄輿論並惡意中傷阿里巴巴。」中國駐華府大使館也反駁美方說法，強調中國政府依法重視並保護資料隱私和安全，「從未也永遠不會要求企業或個人違反當地法律蒐集或提供位於外國的資料。」

美國國家情報總監辦公室今年稍早便曾警告，中國已有能力破壞美國基礎設施，且可能在與美國發生衝突時部署這些能力。

眾議院中國委員會共和黨主席穆勒納爾（John Moolenaar）向《金融時報》表示，對阿里巴巴的指控與該委員會長期以來對中國企業的擔憂不謀而合，「聯邦政府和產業界必須採取行動保護美國人民，並阻止中國企業進入我們市場和創新領域。」

值得注意的是，這份備忘錄日期標註11月1日，恰好在美國總統川普及中國國家主席習近平在南韓會晤，並達成為期一年的貿易戰休戰協議過後。白宮與中央情報局對此皆拒絕置評。