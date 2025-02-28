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國高中生「超夯穿搭」曝光！一票人狂中：提袋好用

▲校園生活,大學教育,男女高中生,下課,校園（圖／記者林世文攝）

▲網友發現，許多學生都愛穿灰色寬鬆連帽外套。（圖／非新聞當事人／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

國高中生最夯穿搭？一名網友直呼，看到許多學生穿搭標配，有白色長襪、Nike Air Force白色鞋款，還有一件灰色連帽外套，手上則提著無印的麻布袋。文章曝光後，一票網友舉手笑回，「5項中了4項」、「超真實...襪子只是因為好看啦」、「這簡直就我妹」。

一名網友在Threads上傳5張商品照片，分別是Nike 白色長襪、Nike Air Force白色鞋款、無印亞麻手提袋、灰色寬鬆連帽外套，以及Juice up超級果汁筆。原PO接著直呼，這是目前國高中生穿搭的標配與愛用的文具品。

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文章引發萬人爆共鳴笑虧，「幾乎都中，但那個袋子我真的不懂為什麼大家都在用」、「無印麻布袋好用」、「筆除了容易斷水，其他還真的不錯用」、「5項中了4項」、「我覺得襪子穿起來很舒服欸，布袋必備，補習提了就走，還蠻方便的」、「超真實...襪子只是因為好看啦」、「那個筆真的很好用」、「這簡直就我妹」、「國小就有了」。

其他網友直呼，「還有白色平面口罩...都不戴好」、「其實很多襪子都是假的，學校超多人在穿，蝦皮上只賣40元」、「以前是必穿短襪，好像襪子露出跟內褲露出來一樣的羞恥度，現在變成襪子要長又是白色」、「少了洞洞鞋」、「那個外套一定要超長蓋到屁股...我也不知道為什麼 」。

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