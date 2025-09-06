　
生活

無印良品「神級原子筆」改版後就停產？　一票崩潰：國中超愛用

▲很多消費者都喜歡無印良品的文具。（圖／記者林育綾攝）

▲很多消費者都喜歡無印良品的文具。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

「無印良品（MUJI）」是知名日系雜貨品牌，其中的文具商品，受到許多人喜愛，不過有網友指出，日前到日本逛街，發現無印良品一款筆蓋式原子筆疑似全面停產，上次改版已經讓她大受打擊，現在甚至買不到了。對此，有網友指出，已經停產很多年了，「各無印良品都在出清這些有筆蓋的舊貨。」

有網友在Dcard發文，在日本逛無印良品時，竟遍尋不著有筆蓋款的原子筆，就連換規格的按壓式也都沒了，讓她忍不住直呼「上次改版我已經大受打擊了，怎麼這次直接全部消失，我最愛無印良品的這款筆，我要哭死了。」

不僅如此，連常用的0.38mm筆芯也絕版，正在大特價出清，只剩0.3mm的規格，「0.38的筆芯大特價，只要台幣6元，感覺已經一段時間了，都快賣完了。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲這款原子筆受到許多人喜愛。（圖／翻攝自Dcard）

貼文曝光，震驚一票同好，「什麼！竟然停產，超愛用無印0.38有筆蓋的原子筆」、「我國中超愛用這個，那時候買了好多支」、「懂你的心情，我覺得好用的無印筆跟顏色都改版或消失了」、「我也是舊款粉絲，舊款超好用，自從改版之後就不用了」、「還有一支比現有淺藍再深一點點的淺藍色也沒了」、「天啊，以前我還特意把所有顏色都買一次，雖然後來改版我就改用按壓了，結果現在居然要停產」。

也有網友想起已經絕版的商品，「以前有一款六角形的筆，消失超級久了」、「有一款自動鉛筆超好寫，結果也停產了，現在都不太敢用那支來寫字，怕頻繁使用會壞掉」、「無印有個超好寫的筆記本，改版直接消失」。

就有網友透露，「已經停好幾年了，上次改版就是這個意思啊，各無印良品都在出清這些有筆蓋的舊貨，百貨公司的無印店員是和我說，日本那邊要換新規格了，舊的才會打折出清」。

《ETtoday新聞雲》記者實際到台灣無印良品官網查詢，不管是筆蓋式還是按壓式的原子筆，目前都還可以購買，顏色很齊全，0.38mm筆芯也有貨。

09/05 全台詐欺最新數據

無印良品2025秋冬保養新品整理

無印良品2025秋冬保養新品整理

MUJI無印良品日前公布2025秋冬預計販售的新品，美妝類也很令人期待，像是引進在日本大人氣的精油芬香洗沐系列，還有台灣企劃的護髮、早C晚A精華液、護手霜等品項。

國中生換獎品起衝突　美工刀劃腿慘縫12針

國中生換獎品起衝突　美工刀劃腿慘縫12針

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

全勤給1萬！「薪資明細」太衝擊　PTT炸鍋

丹娜絲颱風後台南赤嵌獅子會捐文具＋球鞋助172名學童安心開學

丹娜絲颱風後台南赤嵌獅子會捐文具＋球鞋助172名學童安心開學

搭南韓地鐵崩潰！他讚北捷「從地獄回到天堂」　網：很罕見

搭南韓地鐵崩潰！他讚北捷「從地獄回到天堂」　網：很罕見

無印良品原子筆文具停產網友

