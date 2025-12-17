　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是龍蝦！吃完最頂Buffet「饗 A Joy」這1物最驚豔　全場點頭

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲一票人大讚超好寫。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

「饗 A Joy」位於台灣地標台北101大樓86樓層，創下全台位置與客單雙高標的吃到飽餐廳，網友喻為此生的頂級Buffet，因為一道意想不到的「配角」再度掀起熱論，不是龍蝦、不是甜點，而是一支餐廳提供的原子筆，網友驚呼「吃完饗 A Joy，最驚豔的不是龍蝦，是這支筆！」

網友「@linli_linli_linli」在Threads發文，「不可能吃完饗 A JOY 最驚豔的不是龍蝦，而是這支筆？」還附上筆身照片和親筆手寫字，筆身外觀是玫瑰金，漂亮又高雅，實際寫起來也讓原PO很震驚，「超級好寫，有夠絲滑，為什麼一桌只發一支，好想買一打放在家裡。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，用過的網友都大讚超好寫，「真的超好寫！結果放包包頭斷掉了」、「很好寫，結果我放在包包大漏油，搞得我整個包包內裡全變成黑色」、「哈哈真的！我們一桌4人只有一支筆，被我拿走了～真的好寫有質感又輕巧」、「公司員旅在這邊吃，我還逐桌撿筆，真的很好寫，而且我寫完一支了」、「真的超級好寫…看起來又很高級」

還有人指出，不只饗 A Joy，連同集團的「旭集」也是使用同款原子筆。此外，不少網友紛紛稱讚原PO字很漂亮，「只有我一直把注意力放在妳的字上嗎，真的好好看」，她則謙虛回應「神筆加持」。

．本文經網友「@linli_linli_linli」授權轉載。

在 Threads 查看
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將開除黨籍
終結賠售慘況！屋主獲利4千萬
王大陸「特權報案」內幕曝！想找閃兵頭子討債　刑警隊長全包辦
快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動
鹽酥鴨老闆黑歷史曝！學滷味出奥步搶生意...法院前公然打人
台灣「國產品牌」再加1！多款新車曝光
李玉璽閃婚許允樂❤️ 　昔低調談情…遇到她全變了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

不是龍蝦！吃完最頂Buffet「饗 A Joy」這1物最驚豔　全場點頭

拿綠卡女網紅嗆「回台爽用健保」挨轟！發聲明道歉了...預告將開吉

嘉義湖美夜市回來了！空間攤商全面升級　千人排隊瘋搶消費券

豬瘟風波才落幕！台中又傳豬農偷餵廚餘被逮　最高恐罰400萬

不叫小綠人！緊急出口「綠色小人」有名字　一票驚：真冷知識

孫生私訊「上次圓山花博？」96萬網美傻眼！一票都遇過：同一招

【廣編】泰嘉「聖誕嘉年華」社區野餐聯歡會　台南九份子聯銷中心登場

老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！網笑：杯架發揮淋漓盡致

為生命最後一程把關　東港安泰醫院聯手高雄榮總培育安寧醫師

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

不是龍蝦！吃完最頂Buffet「饗 A Joy」這1物最驚豔　全場點頭

拿綠卡女網紅嗆「回台爽用健保」挨轟！發聲明道歉了...預告將開吉

嘉義湖美夜市回來了！空間攤商全面升級　千人排隊瘋搶消費券

豬瘟風波才落幕！台中又傳豬農偷餵廚餘被逮　最高恐罰400萬

不叫小綠人！緊急出口「綠色小人」有名字　一票驚：真冷知識

孫生私訊「上次圓山花博？」96萬網美傻眼！一票都遇過：同一招

【廣編】泰嘉「聖誕嘉年華」社區野餐聯歡會　台南九份子聯銷中心登場

老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！網笑：杯架發揮淋漓盡致

為生命最後一程把關　東港安泰醫院聯手高雄榮總培育安寧醫師

日本陸自直升機疑又遭「雷達照射」　夜間訓練遭不明光線照10分鐘

澳洲槍手重傷甦醒「被控59罪」　含恐怖主義罪名

酒駕撞死清潔員！肇事鹽酥鴨老闆傳是民眾黨員　可能將被開除黨籍

國民法官案將擴大　法務部找醫師、檢察官坐下來談鑑定

年度10大疫苗新聞「大S逝世掀搶打潮」居首　兒童議題占3席

學生妹文具店找「吧唧保護袋」　店員當機了！答案曝全吵翻

「第6代TOYOTA RAV4日本開賣」折合新台幣90萬！台灣本月底搶接單

結婚前提交往！癡情婦38萬現金幫愛人領包裹　險換來4包飲料

取消拆遷航空城15%獎勵！徵收戶恐無家可歸　藍委轟中央失信於民

賴清德：政院依憲法「不予副署」財劃法　各憲政機關應合憲推動國政

【才剛落地欸...】車主牽新特斯拉去拜拜　路上被貨車巨輪砸超衰

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉

唐綺陽嘆2025沒人好過　曝2026是「很嗨的年」

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元！行程曝光

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　原因暖哭全網

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

今變天！　「全台有雨」時間曝

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

更多熱門

相關新聞

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

台北天空塔怕被認錯　打跑馬燈「他→才是101」

北市高樓地標「台北天空塔」是信義區第二高樓，擔心跨年倒數煙火秀被錯認，11日晚間試燈時特地打出跑馬燈提醒「他→才是台北101」，讓網友們看完會心一笑，再掀熱議。

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

賈永婕把小孩丟給小S　回家發現「規矩全破了」

賈永婕把小孩丟給小S　回家發現「規矩全破了」

星級飯店中餐廳吃到飽整理

星級飯店中餐廳吃到飽整理

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

紅豆食府敦南店「868元吃到飽」

關鍵字：

饗AJoy台北101吃到飽原子筆餐廳亮點

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

「最會推責任」星座Top3！

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面