不是龍蝦！吃完最頂Buffet「饗 A Joy」這1物最驚豔　全場點頭

▲一票人大讚超好寫。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

「饗 A Joy」位於台灣地標台北101大樓86樓層，創下全台位置與客單雙高標的吃到飽餐廳，網友喻為此生的頂級Buffet，因為一道意想不到的「配角」再度掀起熱論，不是龍蝦、不是甜點，而是一支餐廳提供的原子筆，網友驚呼「吃完饗 A Joy，最驚豔的不是龍蝦，是這支筆！」

網友「@linli_linli_linli」在Threads發文，「不可能吃完饗 A JOY 最驚豔的不是龍蝦，而是這支筆？」還附上筆身照片和親筆手寫字，筆身外觀是玫瑰金，漂亮又高雅，實際寫起來也讓原PO很震驚，「超級好寫，有夠絲滑，為什麼一桌只發一支，好想買一打放在家裡。」

貼文曝光，用過的網友都大讚超好寫，「真的超好寫！結果放包包頭斷掉了」、「很好寫，結果我放在包包大漏油，搞得我整個包包內裡全變成黑色」、「哈哈真的！我們一桌4人只有一支筆，被我拿走了～真的好寫有質感又輕巧」、「公司員旅在這邊吃，我還逐桌撿筆，真的很好寫，而且我寫完一支了」、「真的超級好寫…看起來又很高級」

還有人指出，不只饗 A Joy，連同集團的「旭集」也是使用同款原子筆。此外，不少網友紛紛稱讚原PO字很漂亮，「只有我一直把注意力放在妳的字上嗎，真的好好看」，她則謙虛回應「神筆加持」。

．本文經網友「@linli_linli_linli」授權轉載。