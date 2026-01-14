詐團踢鐵板！前竹聯幫成員肉搏車手保300萬　曾因虐殺入獄

▲曾因虐殺欠債的竹聯幫成員莊男，在捷運站前面交虛擬幣引發衝突。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區捷運七張站前，昨天（13日）下午一名莊姓男子在車上與人交易虛擬幣時察覺有異，為了保住300萬現金，與2名男子發生激烈肢體衝突，導致車輛失控撞進騎樓，2男則各自分頭逃逸，隨後警方仍逮獲涉案的3人。據悉，差點遭搶的莊男曾為黑幫成員，曾因債務糾紛出手教訓、卻失手將對方打死，甚至還拍照留念。

據了解，多年前曾從事酒店業績幹部的莊姓男子，當時為竹聯幫雷堂成員，因遭另名黑幫份子積欠酒帳及賭債糾紛，與同夥伏擊對方後，並將其強擄上車閒晃，過程中還拍下對方死狀留念，才將其送醫治療，但被害人仍因導致失血過多死亡，莊男手法極其兇殘，遭判刑後近年才假釋出獄。

▲警方循線，逮捕車手陸男、監控手曾男及劉男。（圖／記者陸運陞翻攝）

昨天下午，莊男在網路上與人交易300萬元虛擬貨幣，雙方約定在新店北新路二段156號、捷運七張站前面交；莊男獨自帶著300萬的鉅款，坐上對方的車後，發現車上2人身分可疑，隨即在行駛中的車內爆發推擠、扭打，引發車輛失控，衝上騎樓撞到樑柱後停下，2人擔心遭逮，丟下鉅款及車輛分頭逃逸。

但車輛衝進騎樓的行為，早引發其他民眾注意，並立即通報警方前來，警方抵達，現場只剩下車輛及抱著300萬鉅款的莊男；經警方調查，該虛擬幣交易商實為詐騙集團，由2名車手前來取款，另2名成員監控，循線逮捕車手22歲陸姓男子，以及負責監控的25歲曾男及30歲劉男，另有一名成員在逃，目前仍持續追查中。

▲曾因虐殺欠債的竹聯幫成員莊男，險遭設局投資虛擬幣，在車內爆發衝突導致撞車。（圖／記者陸運陞翻攝）