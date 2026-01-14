　
社會 社會焦點 保障人權

富商被搶600萬險被滅口　小弟怨主謀：說好分錢他坐桶子跑了

▲台中司法大廈包含台中地方法院與台中地檢署。 。（圖／ETtoday資料照）

▲台中廖姓富商遭搶劫案今日開準備程序庭，小弟謝男認罪，稱主謀胡男說好分錢，卻坐桶子出國。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一名廖姓精品店富商先前遭胡男、謝男入室搶劫，對方還想殺人滅口，結果廖男命大沒死，暗中報警，胡男犯案後逃亡海外、謝男遭起訴。今開準備庭，謝男認罪，但說自己只分到50萬，剩下都被胡男拿走，怨說好換完外幣再分贓，誰知胡就「坐桶子」出國了，中間人鄭男替廖男忿忿不平，拿到400萬外幣後已歸還。

檢警追查，2024年6月2日凌晨，胡男跟謝男闖入廖男位在西屯光明路上的住家，把廖男關進廁所加以捆綁後，開始在屋內搜刮財物，包含68萬、韓元4千萬、台幣4萬左右、Dior後背包、LV外套、LV手提包名牌包以及勞力士名表等物品，再盜領244萬，合計搶得約600萬。

洗劫財物還不夠　動手下藥想滅口

更狠的是，胡謝2人一不做二不休，竟然逼迫廖男喝下添加藥物的提神飲料，企圖讓廖男昏睡，又在屋內點燃木炭跟火種，企圖營造廖男是輕生死亡。結果廖男大難不死，甦醒後偷偷打電話報警，員警才衝往現場，胡跟謝趁機落跑。

胡男跟謝男分贓款項並分頭落跑，結果謝男因另案毒品案件被逮，遭檢方依加重強盜、殺人未遂以及偽造文書等罪起訴，胡男逃亡遭通緝。

小弟認罪求輕判　不滿主謀逃亡

今日開庭，謝男稱全數認罪，但認為自己不是案件主謀，也沒有直接造成廖男傷害，犯案手法跟一般殺人未遂、加重強盜等罪有所不同，請求法院考量情輕法定理由，依刑法第59條情堪憫恕減刑。

謝男稱，當時胡男把外幣約400萬拿走，並說要去換完錢後再分贓，結果把錢交給中間人鄭男，鄭男因為得知該款項是搶劫而來，被害人又是其友人，於是把外幣都還給廖男。

謝當庭埋怨，胡男只給自己50萬台幣，把剩下的精品都帶走，說好要去換錢，誰知道胡男就這樣「坐桶子」出國去了。

400萬外幣下落待查　擬傳證人釐清

法官陳嘉凱問，綜合卷證資料跟謝男先前偵訊說法，無法看出外幣已經交還給告訴人，是否有其他證據要提出聲請？
謝男辯護律師說，謝男身上僅有50萬，無法證明其他未持有款項，先聲請電話詢問廖男，或是傳喚中間鄭男。陳嘉凱同意，若廖男表明未取回款項，再傳鄭男作證。

01/12 全台詐欺最新數據

542 1 8155 損失金額(元)

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

11歲女童旅遊返台突猝逝　恐病毒引發致命心肌炎

台中一名11歲女童跟家人赴中國旅遊，期間出現感冒、心臟不適情況，女童返台後，在車上突然失去呼吸心跳，被緊急送醫、裝葉克膜搶救，仍回天乏術，初判疑似心肌炎。對此，醫師指出，近期不僅國內，連日本、中國等都流感大爆發，流感病毒有可能引發心肌炎、腦炎等，通常病程演進相當快，甚至猝死，家長不得不當心。

台中太平長龍路有巨石　建設局解惑

台中太平長龍路有巨石　建設局解惑

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

台中私立雙語幼兒園違規聘4名無證師　遭重罰30萬

台中私立雙語幼兒園違規聘4名無證師　遭重罰30萬

恐怖前男友長刀攻擊！警陪她回家遭砍險死

恐怖前男友長刀攻擊！警陪她回家遭砍險死

台中富商廖男搶劫燒炭強盜殺人未遂

