　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「美女輔導長」轉傳長官黑函！傷領導統御被記過　打官司逆轉贏了

▲中尉輔導長張泰晴。（合成圖／翻攝自青年日報、海軍陸戰隊急先鋒臉書）

▲「美女輔導長」張泰晴因轉傳長官黑函被記過。（合成圖／翻攝自青年日報、海軍陸戰隊急先鋒臉書）

記者黃資真／台北報導

被譽為「美女輔導長」的張泰晴，與政治作戰室少校作戰官周宇凡等4名軍士官，因轉傳攻擊海軍司令部中將政戰主任劉慶斌的網路黑函，被軍方記過懲處，張、周不服提起行政訴訟，台灣高等行政法院認為該言論已在臉書粉專「靠北長官」被PO出，並非2人轉傳而傷害到長官的領導統御，判決撤銷懲處。

本案源自於臉書粉專「靠北長官」在2024年間出現大量質疑劉慶斌的爆料，指控他不當支領差旅費、人事任用有問題，但軍方調查後確認查無此事，還他清白，但相關黑函仍在軍中流傳。

海軍接獲檢舉後，循線找出張泰晴、周宇凡、許姓和洪姓等4名軍士官涉案並記過懲處，劉慶斌更報案控告4人妨害名譽、公然侮辱長官等罪。但北檢調查後認為，4人私下把不知道來源的訊息轉傳給同袍或友人，並非公開指摘或是散布於眾，行為與誹謗等罪的構成要件不符，因此處分不起訴。

根據海軍司令部記過理由，張泰晴在2024年7月8日，因收到陌生帳號傳送有關攻訐直屬長官劉慶斌的言論訊息，未能及時反映應處，且傳散無關人員知悉，並刪除陌生帳號對話紀錄，致無法再追查訊息來源，記過2次；周宇凡則因向張泰晴取得匿名向國防部長檢舉劉慶斌之言論訊息，未能及時反映應處，反傳散無關人員知悉，記過1次。

但張主張，她收到該陌生訊息後，係因周詢問是否有聽聞長官被投訴一事，後又詢問是否可私下傳給他，她才將該訊息轉傳給周，除了提醒他小心閱讀外，為避免陌生帳號衍生其他事端，隔天便刪掉帳號；周則強調，該訊息早在臉書社團「靠北長官」被投訴公開，早已於官兵間廣為流傳，且他是以私人訊息，轉給友人少校知悉，頂多就該事跟少校評論分享，未對軍譽及部隊戰力造成影響。

台北高等行政法院認為，收到檢舉長官言論並非張職務上所應反映應處之事項，且劉慶斌在妨害名譽一案偵查時表示，自2023年8月起，即有許多人在臉書「靠北長官」粉專影射他有關檢舉內容的貼文，可見早在當時即以產生媒播效應，並非張將檢舉內容傳給周後所致。懲處的權限在於張確實有違犯軍紀的違失行為，至於海軍主張「長官疲於應付媒播效應」等語，不應作為懲處事由，判決撤銷張、周記過處分。可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

無人機開「空中血路」馳援偏鄉災區　新北消防奪總統盃黑客松獎

喪事紅白包內裝告訴狀！還嗆對方「老不死」　囂張男判拘役30天

又是保證獲利！台中婦誤信友人介紹海外投資　險遭詐200萬

快訊／國3新店隧道事故！小貨車自撞路肩翻覆　駕駛輕傷

新莊體育館淪「街友村」！霸地洗澡隨地便溺　囂張公告：禁止靠近

狠殺鄰夫婦！3法官「一致判死」原因曝　兇殘無悔意沒教化可能　

獨／涉假開單幫車行洗車牌首開庭　北市警喊冤、新北警認了

快訊／國3新店隧道驚傳貨車翻覆　駕駛脫困現場交管排除中

欺負鄰家身障女猥褻指侵20次　無良阿伯賠10萬仍判囚7年6月

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

社會熱門新聞

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

即／嘉義小貨車牽繩掛車後「拖行小狗」！血跡、糞便流一地

國民黨六連霸議員涉簽賭賴帳！　2周前才爆跳票2000萬

獨／高雄浮屍身分曝　竟是海軍士官

獨／11歲女童赴中國疑感冒　返台猝死

11歲童買包子完「叫一聲」亡

桃園隨機攻擊　女童遭勒脖拖行畫面曝

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

失控男女闖北市醫院狂毆3名醫護！

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

更多熱門

相關新聞

國道「路肩開放」前先切車道　挨罰3千元

國道「路肩開放」前先切車道　挨罰3千元

蘇姓駕駛行經國道1號岡山至楠梓路段時，因變換車道方式遭民眾檢舉，警方認定未依規定行駛高速公路車道，裁罰3,000元。蘇男不服提起行政訴訟，主張事發時路肩已開放通行，且標誌設置易誤導。法院審理後認為，蘇男於開放路肩起點前即切入加速車道，違規事證明確，判決駁回其訴求。

海軍陸戰中士洩AAV戰車漢光演習機密收錢

海軍陸戰中士洩AAV戰車漢光演習機密收錢

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

海軍艦長裝醉想硬上女下屬　判4年半定讞

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

快訊／海軍士官今墜樓急救中　艦指部證實：配合警方調查釐清

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

關鍵字：

張泰晴劉慶斌海軍記過行政訴訟

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面