「美女輔導長」轉傳長官黑函！傷領導統御被記過　打官司逆轉贏了

▲「美女輔導長」張泰晴因轉傳長官黑函被記過。（合成圖／翻攝自青年日報、海軍陸戰隊急先鋒臉書）



記者黃資真／台北報導

被譽為「美女輔導長」的張泰晴，與政治作戰室少校作戰官周宇凡等4名軍士官，因轉傳攻擊海軍司令部中將政戰主任劉慶斌的網路黑函，被軍方記過懲處，張、周不服提起行政訴訟，台灣高等行政法院認為該言論已在臉書粉專「靠北長官」被PO出，並非2人轉傳而傷害到長官的領導統御，判決撤銷懲處。

本案源自於臉書粉專「靠北長官」在2024年間出現大量質疑劉慶斌的爆料，指控他不當支領差旅費、人事任用有問題，但軍方調查後確認查無此事，還他清白，但相關黑函仍在軍中流傳。

海軍接獲檢舉後，循線找出張泰晴、周宇凡、許姓和洪姓等4名軍士官涉案並記過懲處，劉慶斌更報案控告4人妨害名譽、公然侮辱長官等罪。但北檢調查後認為，4人私下把不知道來源的訊息轉傳給同袍或友人，並非公開指摘或是散布於眾，行為與誹謗等罪的構成要件不符，因此處分不起訴。

根據海軍司令部記過理由，張泰晴在2024年7月8日，因收到陌生帳號傳送有關攻訐直屬長官劉慶斌的言論訊息，未能及時反映應處，且傳散無關人員知悉，並刪除陌生帳號對話紀錄，致無法再追查訊息來源，記過2次；周宇凡則因向張泰晴取得匿名向國防部長檢舉劉慶斌之言論訊息，未能及時反映應處，反傳散無關人員知悉，記過1次。

但張主張，她收到該陌生訊息後，係因周詢問是否有聽聞長官被投訴一事，後又詢問是否可私下傳給他，她才將該訊息轉傳給周，除了提醒他小心閱讀外，為避免陌生帳號衍生其他事端，隔天便刪掉帳號；周則強調，該訊息早在臉書社團「靠北長官」被投訴公開，早已於官兵間廣為流傳，且他是以私人訊息，轉給友人少校知悉，頂多就該事跟少校評論分享，未對軍譽及部隊戰力造成影響。

台北高等行政法院認為，收到檢舉長官言論並非張職務上所應反映應處之事項，且劉慶斌在妨害名譽一案偵查時表示，自2023年8月起，即有許多人在臉書「靠北長官」粉專影射他有關檢舉內容的貼文，可見早在當時即以產生媒播效應，並非張將檢舉內容傳給周後所致。懲處的權限在於張確實有違犯軍紀的違失行為，至於海軍主張「長官疲於應付媒播效應」等語，不應作為懲處事由，判決撤銷張、周記過處分。可上訴。