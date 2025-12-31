玉山國家公園元旦起實施雪季服務管理　玉山線單日往返暫停申請

▲使用冰爪冰斧須經過事先練習。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

冬季強烈冷氣團接連來襲，海拔3000公尺以上之高山地區氣溫已持續降至攝氏0度以下，部分高海拔路段因積雪或結冰而不適合一般性登山活動；玉山國家公園管理處依據《國家公園法》第19條，公告自115年1月1日起至3月31日止，針對園區生態保護區海拔3000公尺以上之登山路線實施雪季措施，以維護登山者的生命安全。

玉管處指出，在雪季措施實施期間，包含玉山線、八通關線、南二段、秀姑巒線、馬博拉斯橫斷線、八通關越嶺線及新康山線等行經高海拔易積雪結冰路段，仍受理具備雪地經驗並備妥雪攀裝備的登山隊伍申請，另考量冬季日照縮短及步道濕滑風險，「玉山線單日往返」則將暫停申請，玉山前峰及庫哈諾辛山等未含在內的路線雖不受此限，但仍籲請山友務必留意冬季山區步道狀況。

欲入園的隊伍需至「臺灣登山申請一站式服務網」下載雪季期間入園申請說明，並填寫自我檢查表及聲明書，確保成員對雪地環境有充分認知。

▲玉山主峰線風口12月27日結冰情形。

玉管處強調，雪季攀登隊伍應選擇經雪地訓練並具備豐富經驗及技術的領隊，隊員亦需具備實地雪攀經驗，且須攜帶冰斧、冰爪及頭盔等「雪地三寶」，更應在入山前熟悉裝備操作，若在攀登過程中發現對裝備操作不熟練，或遇到氣候劇烈變化、隊員身體不適及能力不足時，領隊應負起責任立即應變處置，切勿強行登頂；特別是玉山群峰路線在積雪結冰時步道極其濕滑，全體成員應秉持安全第一的原則，隨時視情況撤退，以全隊平安下山返家為最終目標。

在通訊聯繫方面，玉管處呼籲登山者在可通訊情況下，務必與留守人及家屬保持聯繫，主動回報位置與安全現況，避免家屬過度擔憂而報案搜救，造成不必要的救災資源調度；該處將視實際降雪狀況適時調整管理措施，請山友出發前密切關注官方網頁最新公告。