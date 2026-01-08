台灣冬天「1原因」不舒服？一票共鳴：室內久坐比在室外走還冷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的冷讓人很不舒服？最近有網友表示，台灣冬天常被說不冷，但實際體感卻讓人相當不舒服，尤其濕冷加上大風，完全不是溫度數字能形容。他分享自己待過歐洲與東北亞的經驗，反而覺得歐陸冬天「只有爽」，貼文引發討論。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦「為什麼不承認台灣冬天令人很不舒服？」自己在德國5度時出門其實覺得還好，天氣乾燥、風不大，穿外套甚至有種舒服的溫暖感；反觀台灣冬天，不只濕冷，風還特別大，「風真的很不舒服」，加上台灣靠海，那種帶水氣的冷，外套根本擋不住。

原PO也提到，像南韓、英國這類靠海的國家，冬天同樣冷到讓人受不了，「南韓也是超冷，比日本還冷」，但歐洲大陸型氣候的冬天卻讓他大讚舒服。也因此他忍不住反問，「為什麼不承認台灣冬天令人很不舒服？」認為問題不在溫度，而是體感。

一票共鳴「濕冷是折磨」：體感溫度比實際低

貼文引發大量討論，有人認同濕冷真的折磨，「濕度本來就會造成體感溫度比實際更低」、「外套會吸水氣，保暖效果差，不舒服的冷」、「無庸置疑，北部冬天刺入骨頭裡的冷，冷就算了還下雨，雨還不小有夠慘」、「沒暖氣，室內久坐比在室外走動還冷。」

但也有網友表示，「蠻舒服的啊，是有什麼問題？」「台灣世界冷…對了，我還在穿短袖」、「我早上才穿短袖短褲出門練跑，倒是覺得很舒服，科學這種舒服的溫度一年不超過20天」、「就真的還好啊= = 沒冬天去過韓國，但可以想像很冷，乾冷我反而無法，不擦乳液整個人會裂開。」

還有台人直呼，「夏天才難受，全身就算不穿還是很悶熱」、「夏天才真的令人不舒服」、「對我來說，台灣夏天才不舒服，又臭」、「夏天更不舒服好嗎？」