想變有錢？調查曝億萬富豪「致勝習慣」　巴菲特、比爾蓋茲都在做

▲ 比爾蓋茲出了名地喜愛閱讀。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新的一年想躋身億萬富豪俱樂部？摩根大通（JPMorgan）最新研究揭露全球超級富豪家族共通的致勝秘訣，發現答案可能不在商學院課堂裡，而是人人從小學就會的基本功──閱讀。

這份報告調查全球逾百名億萬富豪，身家合計逾5000億美元，發現他們普遍將閱讀視為成功的最重要習慣，此外包括規律運動、堅持不懈、維持早起的作息也是這些富豪的共同特徵。

所有受訪者都極度重視時間管理，一名匿名億萬富豪家族領袖表示，「人生的貨幣是時間，而非金錢。既然你會仔細考慮每一塊錢怎麼花，就更該仔細考慮如何度過每個小時。」

在這個ChatGPT能在幾秒內消化數百頁資料的科技時代，埋首書本似乎顯得效率過低。但商界巨擘們看法不同，認為深度閱讀仍是建構紮實知識基礎的最佳途徑。

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）便是閱讀狂熱者的代表人物，他曾透露為維持思維敏銳度，一年閱讀約50本書籍，2016年接受《紐約時報》訪問時表示，「這從小就是我的主要學習方式之一。我現在也會參訪各地、與科學家交流、觀看線上講座，但閱讀仍是我學習新知和測試理解能力的主要方式。」

▲ 95歲的巴菲特仍擁有清晰判斷力。（圖／路透）

股神巴菲特（Warren Buffett）每天也花費5至6小時閱讀各種資料，包括5份日報、眾多雜誌、企業年報等。他給予有志創業者的建議是每天閱讀500頁，「知識就是這樣累積的，如同複利效應。你們人人都能做到，但我敢說多數人不會付諸行動。」

根據這份摩根大通報告，全球最富有家族的7大成功習慣依序為閱讀、運動、持之以恆、早起、工作分輕重緩急、目標設定，以及預留深度思考時間。

有趣的是，儘管閱讀被視為長期成功的主要動力，卻非超級富豪們的首選休閒活動。在嗜好排行榜上，戶外活動、工作本身、與家庭朋友聚會都排在閱讀之前。

另一方面，AI技術已廣泛滲透超級富豪生活圈。調查顯示，近8成受訪者在個人生活中使用AI工具，69%在商業活動中使用。在資訊取得前所未有便利的當下，如何有意識地學習和運用時間，可能比以往任何時候都更加重要。