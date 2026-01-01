H3N2變種病毒橫掃全美「超級流感」病例暴增！　專家：挑戰免疫力

▲A流病毒變種擴散，全美陷入超級流感危機。（示意圖／美國CDC，下同）



記者許力方／綜合報導

美國正陷入「超級流感」危機。根據最新監測數據，全美多數地區的流感活動已進入「高強度」甚至「極高強度」警戒，且疫情仍無放緩跡象。明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特霍姆（Michael Osterholm）博士指出，流感季節尚處於初期，病例增長速度之快令人擔憂。

CDC最新數據曝光 750萬人染疫、逾3000人死亡

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）截至12月20日的統計，全美本季估計已累計750萬人染疫、8.1萬人住院，死亡人數突破3,100人，其中包括至少8名兒童。統計顯示，目前疫情熱區集中在紐約州、紐澤西州、科羅拉多州、路易斯安那州、南卡羅來納州等地。

變種病毒成主流 專家示警免疫力遭挑戰

此次疫情的元兇主要為A型流感（H3N2），而基因定序顯示，一種名為「subclade K」的新型變異株正主導全美疫情。該變異株先前在海外引發大規模感染後被冠上「超級流感」之名。雖然奧斯特霍姆博士對名稱持保留態度，但他承認「這是一個與我們往年所見不同的株系」，確實挑戰我們之前的免疫力。

病毒橫掃全美 專家：現在接種疫苗還來得及



儘管目前的流感疫苗並未包含此特定變異株，但醫學專家強調，既有疫苗中的相關抗原在臨床上仍展現出良好的交叉保護力，能有效預防轉向重症。奧斯特霍姆認為，雖然疫苗並非百分之百的「免死金牌」，但它依然是預防重症與降低死亡風險的最強防線，因為病毒正在橫掃全美，「現在接種，還來得及救命。」