寒流一波波！冬季免疫力易下滑　營養師教你吃對補對遠離感冒流感

▲營養師陳薇亦提醒，冬季維持免疫力關鍵在於均衡飲食與補足維生素D、C、鋅等重要營養素，補對比補多更重要。（紅崴科技提供，下同）

記者林東良／台南報導

近期氣溫驟降、日照時間縮短，不少民眾出現感冒、過敏、腸胃不適等症狀，門診量明顯增加，紅崴科技營養師陳薇亦指出，冬季是免疫系統容易失衡的時期，尤其家中有孩童、長輩或免疫力較弱族群，更容易反覆感染，影響生活與健康。

陳薇亦說，冬天天氣寒冷，民眾活動量下降、長時間待在室內，加上飲食不均衡，都是削弱身體防禦力的重要原因。病毒在冬季特別活躍，看似輕微的不適，若免疫調節失衡，往往容易拖長病程，反覆發作。

冬季免疫力為何容易下滑？陳薇亦分析，冬季免疫力下降並非單一因素造成，而是環境與生活型態交互影響的結果。首先，天冷讓運動意願降低，長時間待在密閉空間，空氣流通不佳，感冒、流感、RSV等呼吸道病毒更容易傳播；其次，低溫乾燥的空氣會讓鼻腔、喉嚨黏膜水分不足、循環變差，使防禦屏障下降，病毒更容易入侵體內。

陳薇亦強調，冬季保養不在於「吃得多」，而是是否補充到支持免疫細胞正常運作的關鍵營養素，「補對比補多更重要」。她指出，冬季日照不足，維生素D合成減少，容易影響免疫調節；維生素C則具有抗氧化作用，有助於縮短感冒不適時間；鋅是免疫細胞生成的重要微量元素，攝取不足時，防禦反應會變慢，腸胃型感冒者尤其要注意。

此外，約7成免疫細胞分布於腸道，益生菌有助維持腸道菌相平衡，間接提升全身免疫力；乳鐵蛋白能調節免疫反應、抑制病原生長；Omega-3不飽和脂肪酸則有助於調節體內發炎反應，維持免疫平衡。對於過敏體質或免疫失調者，牛樟芝所含的多醣體與三萜類成分，也有助於雙向調節免疫系統。

陳薇亦提醒，免疫系統的運作需要足夠蛋白質及多種維生素、礦物質，透過全穀類、蔬果、優質蛋白質與健康脂肪的均衡飲食，才能提供免疫細胞穩定的「原料」。運動方面，她建議冬季可選擇中低強度活動，如每天快走30至60分鐘，不僅促進血液與淋巴循環，增加自然殺手細胞（NK cells）活性，也有助於降低慢性發炎、改善睡眠品質，長期支持免疫系統正常運作。

陳薇亦強調，免疫力並非短期補強的成果，而是長期生活型態累積的結果。冬季除了注意保暖，更應從飲食、作息與日常活動量著手，才能降低反覆感染風險，穩定度過寒冷季節。