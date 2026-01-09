失控畫面曝！轎車過彎道「撞2次分隔島」　路邊2車衰被波及

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子今（9）日上午駕駛白色豐田轎車行經龜山區振興路，在一處彎道時失控先撞擊中央分隔島再撞上外側路旁停放貨車與休旅車，劇烈撞擊導致3車均受損，所幸這起事故未造成人員受傷，僅造成車損，員警為陳姓男子實施酒測，酒測值為零，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市陳姓男子今天上午駕駛白色轎車行經龜山區振興路，過彎時失控撞分隔島再撞上外側路旁貨車與休旅車，圖為撞擊前瞬間監視畫面。（圖／龜山警方提供）

龜山警方指出，26歲的陳姓男子今天上午11時39分許駕駛白色轎車，沿龜山區振興路往國立體育大學方向行駛，行經一處彎道時，陳男突然由內側撞擊中央分隔島，因速度過快再撞擊停放路邊大貨車、小客車才停下，肇事轎車180度逆向橫放道路中央，嚇壞路過汽機車駕駛。

▲桃園市陳姓男子今天駕駛白色轎車行經龜山區振興路，過彎時失控撞分隔島再撞上外側路旁貨車與休旅車，現場一片狼藉。（圖／龜山警方提供）

龜山警方據報後到場處理，肇事陳男奇蹟式未受傷，被撞擊貨車駕駛正好在車上休息，所幸也未受傷，到場處理員警為肇事駕駛陳男實施酒測，酒測值為零，警方初判白色轎車過彎時車速太快才失控釀禍，至於肇事原因仍待警方調查釐清。

▲桃園市陳姓男子今天駕駛白色轎車，過彎時失控連續撞擊路旁貨車與休旅車。（圖／龜山警方提供）