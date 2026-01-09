台中六寶派出所啟用　盧秀燕重視治安「7年蓋8警所」

▲▼台中市六寶派出所今落成，盧秀燕主持儀式。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕上任以來非常重視警察的工作環境，繼第六警分局永福所、警察局本部、大雅警分局、第三警分局東信所、豐原警分局社口所、豐原所，大雅警分局六寶派出所今（9）天舉行落成儀式，由市長盧秀燕主持，此外，新的大甲警分局也在今年動土興建，市府持續改善治安，打造宜居城市。

近年來大雅區工商蓬勃發展、人口劇增，原有的大雅所、馬岡所，確已不敷使用，其中六寶等4里緊臨中部科學園區、空軍清泉崗基地、台中國際機場、國道三號沙鹿交流道等交通要衝，特種警衛勤務頻繁，為落實轄區治安、交通及為民服務工作，實有覓地新建派出所之必要。

經立法委員楊瓊瓔、前市議員吳顯森等人協助覓地，選址六寶里原有槌球場用地，新建六寶派出所，建物整體設計為符合「公園；派出所」合而為一意象，建築師以唐詩「曲徑通幽處、禪房花木深」為意境，「曲徑」人行步道、「禪房」建築量體、「花木」公園造景，三元一體為設計主軸。

派出所周邊除保留並強化原有公園綠化及休憩功能外，並規劃以人為本之友善、無障礙步道，地方仕紳也捐贈五葉松、真柏等珍貴喬木，更添園藝造景之美，充分展現與在地居民一起創造「共生、共融、共好」生活價值。

六寶派出所工程總預算7384萬元，建物採地下一層、地上二層配置，總建坪323.95坪，111年12月20日開工，114 年4月9日竣工，10月進駐，建築兼具機能與環境友善理念，採用綠化植栽配置，有效降低勤務聲音對鄰里生活的影響，提供員警寬敞舒適的辦公環境，也將成為當地治交安的重要地標。